Власники тварин можуть час від часу бачити, що собака висовує язика і часто дихає. Про що це свідчить, що робити, щоб допомогти тварині та коли обов’язково потрібно звертатися до ветеринара – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Про всі нюанси того, чому собака висовує язик і часто дихає ми розпитали у ветеринарного дієтолога Діани Василькової.

Чому собака може висовувати язик та часто дихати

Першою причиною того, що собака висовує язика і часто дихає, може бути фізичне навантаження. Це звичайна реакція організму на активність.

Також такий прояв у тварини може час від часу виникати в теплу пору року. І це здебільшого також є проявом норми, але певним дзвіночком, що домашнього улюбленця необхідно відвести у більш прохолодне місце.

Ветеринарний дієтолог зазначає, що собака висовує язика та часто дихає і при емоційному збудженні, під час стресу або після вживання їжі. А іноді це навіть може свідчити про біль.

– У перелічених випадках собака може час від часу висовуватись язика та хекати. Здебільшого це нормальна фізіологічна реакція організму, щоб охолодити тіло та зменшити напруження, – каже експерт.

Про що це свідчить

Якщо собака висовує язика і часто дихає у теплу пору року або після фізичного навантаження, це свідчить про механізми терморегуляції. Простими словами, за допомогою дихальних рухів відбувається охолодження тіла.

– Оскільки у собак немає потових залоз як у нас, то вони не можуть охолоджуватись за рахунок виділення поту, як це відбувається у людей, – пояснює експерт.

Але інколи це свідчить про перегрів тварини.

– У теплу пору року, наприклад, це може бути через перегрів, іншими словами – сонячний удар. Часто це відбувається під час прогулянки з твариною вдень, коли сонце дуже агресивне, – говорить Василькова.

Також собака висовує язика і часто дихає, якщо має проблеми із зайвою вагою, у неї наявні патології серця або легень. Це пояснюється тим, що організму тварини при спокійному диханні не вистачає кисню, а частим диханням вона компенсує цей дефіцит.

Крім того, такий стан тварини може свідчити про її занепокоєність.

– Після відвідування ветеринарної клініки або якоїсь емоційної події у собаки може спостерігатися прискорене дихання. Таким чином тварина намагається себе заспокоїти, – розповідає експерт.

Що робити, щоб допомогти собаці

Все залежить від того, чому собака висовує язик і часто дихає, пояснює експерт.

– Залежно від причини частого дихання є різні способи допомогти тварині. Наприклад, якщо це було звичайне фізичне навантаження, достатньо просто дати улюбленцю води та призупинити навантаження на деякий час, – розповідає ветеринарний дієтолог.

Якщо це відбувається під час прогулянки в літній сезон, то важливо, помітивши це, у майбутньому не виходити з собакою на вулицю з 9:00 до 18:00. У ці години є дуже високий ризик перегріву собаки, з яким зазвичай самотужки не впоратися, тож доведеться їхати до ветеринарного лікаря.

Якщо ж із якоїсь причини вам потрібно вивести тварину на вулицю вдень, скористайся нижченаведеними порадами:

прогулянка має бути недовгою та в тіні,

візьміть з собою пляшку води для домашнього улюбленця.

Якщо ж перегрів собаки вже стався, то насамперед дайте тварині багато води та знайдіть прохолодне місце. Це може бути під’їзд, тінь від дерева тощо. Там потрібно перебувати деякий час, щоб дати домашньому улюбленцю перепочити та трохи оговтатися від перегріву.

– Але потім терміново відведіть улюбленця до ветеринарної клініки, – наголошує фахівець.

Василькова зауважує, прогулянку з 9:00 до 18:00 в літній період потрібно повністю виключити, якщо тварина має зайву вагу, проблеми з суглобами, патології серця, легень. Також не забувайте взяти під контроль перелічені патології.

Коли обов’язково треба звертатися до ветеринара

Якщо собака висовує язика і часто дихає, і ви знаєте, що це через перегрів, обов’язково відведіть тварину до ветеринара.

Також до фахівця потрібно їхати, якщо:

собака має зайву вагу;

домашній улюбленець брахіоцефал, тобто має плоску мордочку;

є кашель;

немає регулярних обробок (раз на місяць з квітня до жовтня) від дирофілярії – небезпечного гельмінтозного захворювання собак і кішок;

собака гіперемоційний або, навпаки, неактивний на вулиці та швидко, протягом 5-10 хвилин, втомлюється.