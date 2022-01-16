Буженина з індички зазвичай асоціюється зі святковими стравами, однак це не привід не готувати її у звичайні дні, оскільки вона смачна, ніжна та соковита.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як зробити буженину з індички. Кулінар зазначив, що соковитіше та м’якше її робить маринування в йогурті та правильний спосіб приготування.

– У цьому рецепті буженини я замаринував індичку в йогурті. Але це не єдиний спосіб маринування. Насправді, гарний маринад здатний зробити м’ясо яскравішим на смак, ніжним, соковитим та ароматним, – зазначив Клопотенко.

Як приготувати буженину з філе індички – далі в матеріалі.

Інгредієнти:

філе індички – 1 кг;

термостатний 10% йогурт – 250 г (¾ упаковки);

лавровий лист – 6 шт;

часник – ½ головки;

чебрець чи розмарин – 5 гілочок;

сіль і перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Підготуйте всі інгредієнти для приготування буженини з філе індички. Філе індички викладіть у миску з трьома лавровими листами, 2-3 притиснутими зубчиками часнику і трьома гілочками чебрецю, обірвавши з них листочки. Посоліть і додайте 250 г термостатного 10% йогурту, це приблизно ¾ упаковки. Ретельно змастіть м’ясо йогуртом, накрийте миску харчовою плівкою та покладіть у холодильник на дві години. Коли м’ясо замаринується, вийміть його з плівки та заберіть зайвий йогурт ложкою. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Покладіть філе індички в рукав разом із двома гілочками чебрецю, трьома лавровими листами і зубчиками часнику, що залишилися. Покладіть у розігріту духовку та запікайте годину. Обережно розкрийте рукав і запікайте ще 5-10 хвилин у режимі гриля. Готовій буженині дайте трохи охолонути і наріжте тонкими слайсами. Полийте м’ясо рідиною, що утворилася під час запікання, посипте чорним перцем і прикрасьте чебрецем.

Також Євген дав слушні поради щодо маринаду.