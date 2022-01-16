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Секрет у маринаді! Як приготувати буженину з індички

16 Січня 2022, 08:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Секрет у маринаді! Як приготувати буженину з індички

Буженина з індички зазвичай асоціюється зі святковими стравами, однак це не привід не готувати її у звичайні дні, оскільки вона смачна, ніжна та соковита.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як зробити буженину з індички. Кулінар зазначив, що соковитіше та м’якше її робить маринування в йогурті та правильний спосіб приготування.

– У цьому рецепті буженини я замаринував індичку в йогурті. Але це не єдиний спосіб маринування. Насправді, гарний маринад здатний зробити м’ясо яскравішим на смак, ніжним, соковитим та ароматним, – зазначив Клопотенко.

Як приготувати буженину з філе індички – далі в матеріалі.

Інгредієнти:

  • філе індички – 1 кг;
  • термостатний 10% йогурт – 250 г (¾ упаковки);
  • лавровий лист – 6 шт;
  • часник – ½ головки;
  • чебрець чи розмарин – 5 гілочок;
  • сіль і перець – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Підготуйте всі інгредієнти для приготування буженини з філе індички.
  2. Філе індички викладіть у миску з трьома лавровими листами, 2-3 притиснутими зубчиками часнику і трьома гілочками чебрецю, обірвавши з них листочки.
  3. Посоліть і додайте 250 г термостатного 10% йогурту, це приблизно ¾ упаковки. Ретельно змастіть м’ясо йогуртом, накрийте миску харчовою плівкою та покладіть у холодильник на дві години.
  4. Коли м’ясо замаринується, вийміть його з плівки та заберіть зайвий йогурт ложкою. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів.
  5. Покладіть філе індички в рукав разом із двома гілочками чебрецю, трьома лавровими листами і зубчиками часнику, що залишилися. Покладіть у розігріту духовку та запікайте годину.
  6. Обережно розкрийте рукав і запікайте ще 5-10 хвилин у режимі гриля. Готовій буженині дайте трохи охолонути і наріжте тонкими слайсами.
  7. Полийте м’ясо рідиною, що утворилася під час запікання, посипте чорним перцем і прикрасьте чебрецем.

Також Євген дав слушні поради щодо маринаду.

  1. У маринаді має бути щось жирне, що допоможе утримати вологу та знівелює кислі чи гострі смаки, якщо вони є. Це може бути йогурт, як і в нашому випадку, будь-яка рослинна олія чи соус тахіні.
  2. Можна додати трохи кислоти, щоб послабити поверхневі м’ясні білки та покращити смак і аромат, наприклад, сік цитрусових, бальзамічний чи яблучний оцет.
  3. Спеції та трави, які надають аромату. Тут варіантів безліч, додавайте будь-які улюблені спеції та сухі трави, міксуйте їх та створюйте свої суміші для маринаду.
  4. Можна додати трохи солодкого: меду, соусу барбекю чи солодкого кетчупу. Але треба пам’ятати, що в усьому має бути баланс. Наприклад, занадто багато кислот може зробити ваше м’ясо занадто жорстким.
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