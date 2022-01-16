Буженина з індички зазвичай асоціюється зі святковими стравами, однак це не привід не готувати її у звичайні дні, оскільки вона смачна, ніжна та соковита.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як зробити буженину з індички. Кулінар зазначив, що соковитіше та м’якше її робить маринування в йогурті та правильний спосіб приготування.
– У цьому рецепті буженини я замаринував індичку в йогурті. Але це не єдиний спосіб маринування. Насправді, гарний маринад здатний зробити м’ясо яскравішим на смак, ніжним, соковитим та ароматним, – зазначив Клопотенко.
Як приготувати буженину з філе індички – далі в матеріалі.
Інгредієнти:
- філе індички – 1 кг;
- термостатний 10% йогурт – 250 г (¾ упаковки);
- лавровий лист – 6 шт;
- часник – ½ головки;
- чебрець чи розмарин – 5 гілочок;
- сіль і перець – за смаком.
Спосіб приготування:
- Підготуйте всі інгредієнти для приготування буженини з філе індички.
- Філе індички викладіть у миску з трьома лавровими листами, 2-3 притиснутими зубчиками часнику і трьома гілочками чебрецю, обірвавши з них листочки.
- Посоліть і додайте 250 г термостатного 10% йогурту, це приблизно ¾ упаковки. Ретельно змастіть м’ясо йогуртом, накрийте миску харчовою плівкою та покладіть у холодильник на дві години.
- Коли м’ясо замаринується, вийміть його з плівки та заберіть зайвий йогурт ложкою. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів.
- Покладіть філе індички в рукав разом із двома гілочками чебрецю, трьома лавровими листами і зубчиками часнику, що залишилися. Покладіть у розігріту духовку та запікайте годину.
- Обережно розкрийте рукав і запікайте ще 5-10 хвилин у режимі гриля. Готовій буженині дайте трохи охолонути і наріжте тонкими слайсами.
- Полийте м’ясо рідиною, що утворилася під час запікання, посипте чорним перцем і прикрасьте чебрецем.
Також Євген дав слушні поради щодо маринаду.
- У маринаді має бути щось жирне, що допоможе утримати вологу та знівелює кислі чи гострі смаки, якщо вони є. Це може бути йогурт, як і в нашому випадку, будь-яка рослинна олія чи соус тахіні.
- Можна додати трохи кислоти, щоб послабити поверхневі м’ясні білки та покращити смак і аромат, наприклад, сік цитрусових, бальзамічний чи яблучний оцет.
- Спеції та трави, які надають аромату. Тут варіантів безліч, додавайте будь-які улюблені спеції та сухі трави, міксуйте їх та створюйте свої суміші для маринаду.
- Можна додати трохи солодкого: меду, соусу барбекю чи солодкого кетчупу. Але треба пам’ятати, що в усьому має бути баланс. Наприклад, занадто багато кислот може зробити ваше м’ясо занадто жорстким.