У мережі показали, як компактно скласти футболку, щоб вона була приблизно такого ж розміру як пара шкарпеток.

Одну з технік розумного пакування речей оприлюднили у TikTok. Такий лайфхак допоможе збільшити кількість одягу, що може поміститися у шафі чи валізі.

Як компактно скласти футболку

Розправте футболку на рівній поверхні та складіть рукави всередину. Далі підгорніть низ футболки приблизно на 5-7 сантиметрів.

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Складіть обидві сторони футболки так, щоб вони зустрілися в центрі. Перегніть футболку навпіл уздовж і скрутіть у щільний рулон. Коли дійдете до кінця, візьміть зігнутий край і заправте в нього валик, щоб він не розкручувався.

Завдяки такому лайфхаку футболка займатиме мало місця і поміститься у будь-якій валізі чи сумці.

Раніше ми розповідали, як висушити футболку за 5 хвилин.

Добірку способів, які допоможуть швидко зібратися, навіть якщо потрібна річ виявилася мокрою – читайте у нашому матеріалі.