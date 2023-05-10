У житті можуть трапитися форс-мажори, через які потрібно оперативно зібратися і вийти з оселі. В такий невідповідний момент потрібна вам футболка може виявитися мокрою. Проте не варто переживати, адже існує кілька способів висушити одяг буквально за 5 хвилин.

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Як висушити футболку за 5 хвилин

Праска

Праска може висушити звичайну футболку з натуральної тканини приблизно за 5 хвилин. Головне – не прасувати місця, на яких є гума, оскільки вона може розтягнутися.

Розстеліть махровий рушник на тверду поверхню. Він допоможе швидше висушити потрібну річ, забравши зайву вологу. На рушник покладіть футболку. Прасуйте за максимальної температури. Після цього вивісьте футболку на балконі на кілька хвилин.

Фен

Для цього потрібно повісити футболку на плечики і спрямувати на неї потік повітря з фена. Через кілька хвилин річ також слід вивісити на вулицю.

Рушник