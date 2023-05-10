У житті можуть трапитися форс-мажори, через які потрібно оперативно зібратися і вийти з оселі. В такий невідповідний момент потрібна вам футболка може виявитися мокрою. Проте не варто переживати, адже існує кілька способів висушити одяг буквально за 5 хвилин.
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Як висушити футболку за 5 хвилин
Праска
Праска може висушити звичайну футболку з натуральної тканини приблизно за 5 хвилин. Головне – не прасувати місця, на яких є гума, оскільки вона може розтягнутися.
- Розстеліть махровий рушник на тверду поверхню. Він допоможе швидше висушити потрібну річ, забравши зайву вологу.
- На рушник покладіть футболку.
- Прасуйте за максимальної температури.
- Після цього вивісьте футболку на балконі на кілька хвилин.
Фен
Для цього потрібно повісити футболку на плечики і спрямувати на неї потік повітря з фена. Через кілька хвилин річ також слід вивісити на вулицю.
Рушник
- На тверду поверхню постеліть махровий рушник.
- Зверху розкладіть футболку і разом із рушником згорніть її джгутом.
- Відіжміть цей джгут.
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