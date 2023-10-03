В сети показали, как компактно сложить футболку, чтобы она была примерно такого же размера как пара носков.

Одну из техник умной упаковки вещей обнародовали в TikTok. Такой лайфхак поможет увеличить количество одежды, которая может поместиться в шкафу или чемодане.

Как компактно сложить футболку

Расправьте футболку на ровной поверхности и сложите рукава внутрь. Далее подверните низ футболки примерно на 5-7 сантиметров.

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Сложите обе стороны футболки так, чтобы они встретились в центре. Перегните футболку пополам вдоль и сверните в плотный рулон. Когда дойдете до конца, возьмите согнутый край и заправьте в него валик, чтобы он не раскручивался.

Благодаря такому лайфхаку футболка будет занимать мало места и поместится в любой чемодан или сумку.

Ранее мы рассказывали, как высушить футболку за 5 минут.

Подборку способов, которые помогут быстро собраться, даже если нужная вещь оказалась мокрой — читайте в нашем материале.