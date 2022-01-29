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Просто, швидко та недорого: як приготувати пасту карбонара

29 Січня 2022, 08:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Просто, швидко та недорого: як приготувати пасту карбонара

Паста карбонара – популярна страва італійської кухні, яка до того ж є дуже смачною, якщо правильно її приготувати.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився детальним рецептом приготування спагеті карбонара. Кулінар зазначив, що цей спосіб приготування йому подобається найбільше – просто, швидко та недорого.

Рецепт пасти карбонара – далі в матеріалі.

Інгредієнти:

  • макарони (спагеті) – 250 грам;
  • бекон – 100-150 грам;
  • пармезан – 50 грам;
  • цибуля (біла) – 50 грам;
  • яйце – 1 штука;
  • вершки (30-33%) – 50 мл;
  • петрушка (листя) – 20 грам;
  • часник – 2 зубчики;
  • оливкова олія – ​​2 столові ложки;
  • перець – за смаком;
  • сіль – 20 грам.

Спосіб приготування:

  1. Бекон поріжте невеликими шматочками чи використовуйте готові смужки. Два зубчики часнику роздавіть ножем, половину цибулини наріжте дрібним кубиком. Розігрійте сковороду з однією столовою ложкою оливкової олії та додайте спочатку часник, за хвилину бекон і цибулю. Обсмажте кілька хвилин.
  2. Потім додайте в сковорідку яйце та вершки. Добре перемішайте, щоб суміш стала однорідною. Відразу зніміть сковорідку з вогню, щоб яйце не згорнулося.
  3. Поставте варитися спагеті. На два літри води додайте 20 г солі і 250 г спагеті, одну столову ложку оливкової олії. Варіть приблизно сім хвилин, потім злийте воду. Можна залишити трохи води від спагеті і потім додати до соусу для більшої соковитості. Достатньо 1-2 столових ложок.
  4. З’єднайте готову пасту з соусом, добре перемішайте. Натріть пармезан, додайте перець за смаком та листя петрушки.

Паста карбонара готова.

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