Паста карбонара – популярна страва італійської кухні, яка до того ж є дуже смачною, якщо правильно її приготувати.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився детальним рецептом приготування спагеті карбонара. Кулінар зазначив, що цей спосіб приготування йому подобається найбільше – просто, швидко та недорого.

Рецепт пасти карбонара – далі в матеріалі.

Інгредієнти:

макарони (спагеті) – 250 грам;

бекон – 100-150 грам;

пармезан – 50 грам;

цибуля (біла) – 50 грам;

яйце – 1 штука;

вершки (30-33%) – 50 мл;

петрушка (листя) – 20 грам;

часник – 2 зубчики;

оливкова олія – ​​2 столові ложки;

перець – за смаком;

сіль – 20 грам.

Спосіб приготування:

Бекон поріжте невеликими шматочками чи використовуйте готові смужки. Два зубчики часнику роздавіть ножем, половину цибулини наріжте дрібним кубиком. Розігрійте сковороду з однією столовою ложкою оливкової олії та додайте спочатку часник, за хвилину бекон і цибулю. Обсмажте кілька хвилин. Потім додайте в сковорідку яйце та вершки. Добре перемішайте, щоб суміш стала однорідною. Відразу зніміть сковорідку з вогню, щоб яйце не згорнулося. Поставте варитися спагеті. На два літри води додайте 20 г солі і 250 г спагеті, одну столову ложку оливкової олії. Варіть приблизно сім хвилин, потім злийте воду. Можна залишити трохи води від спагеті і потім додати до соусу для більшої соковитості. Достатньо 1-2 столових ложок. З’єднайте готову пасту з соусом, добре перемішайте. Натріть пармезан, додайте перець за смаком та листя петрушки.

Паста карбонара готова.

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