Українська шеф-кухар та ведуча шоу МастерШеф Ольга Мартиновська поділилася рецептом макаронів по-флотськи.
– Чи могли б ви уявити своє дитинство без таких смачних макаронів по-флотськи? Продовжуємо спростовувати радянську пропаганду та готуємо цю страву у незвичайній інтерпретації, – ділиться своєю думкою Ольга.
Як приготувати макарони по-флотськи – читайте далі в матеріалі.
Інгредієнти:
- Макаронний виріб “ракушка” – 2 шт.;
- Фарш з індички – 200 г;
- Цибуля-порей – 200 г;
- Вершкове масло – 20 г;
- Сир моцарела – 100 г;
- Зелена цибуля.
Спосіб приготування:
- Відваріть пасту в підсоленій воді до стану аль денте.
- Нарізати методом жульєн цибулю-порей і протушкувати з вершковим маслом до готовності.
- Додати м’ясо індички – посолити, поперчити та протушкувати так 5 хвилин.
- Наповнити ракушки м’ясом з цибулею, додати моцарелу і відправити в духовку на 10 хвилин при температурі 180°C. Рекомендується режим гриль або верхній жар.
Оля також дала ще одну пораду всім охочим: не шкодуйте цибулі — вона така ж важлива в цій страві, як і м’ясо.
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