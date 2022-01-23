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З цибулькою та моцарелою: як приготувати макарони по-флотськи

23 Січня 2022, 08:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Макароны по-флотски

Українська шеф-кухар та ведуча шоу МастерШеф Ольга Мартиновська поділилася рецептом макаронів по-флотськи.

– Чи могли б ви уявити своє дитинство без таких смачних макаронів по-флотськи? Продовжуємо спростовувати радянську пропаганду та готуємо цю страву у незвичайній інтерпретації, – ділиться своєю думкою Ольга.

Як приготувати макарони по-флотськи – читайте далі в матеріалі.

Інгредієнти:

  • Макаронний виріб “ракушка” – 2 шт.;
  • Фарш з індички – 200 г;
  • Цибуля-порей – 200 г;
  • Вершкове масло – 20 г;
  • Сир моцарела – 100 г;
  • Зелена цибуля.

Спосіб приготування:

  • Відваріть пасту в підсоленій воді до стану аль денте.
  • Нарізати методом жульєн цибулю-порей і протушкувати з вершковим маслом до готовності.
  • Додати м’ясо індички – посолити, поперчити та протушкувати так 5 хвилин.
  • Наповнити ракушки м’ясом з цибулею, додати моцарелу і відправити в духовку на 10 хвилин при температурі 180°C. Рекомендується режим гриль або верхній жар.

Оля також дала ще одну пораду всім охочим: не шкодуйте цибулі — вона така ж важлива в цій страві, як і м’ясо.

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