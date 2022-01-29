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Просто, быстро и недорого: как приготовить пасту карбонара

29 января 2022, 08:03
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Просто, быстро и недорого: как приготовить пасту карбонара

Паста карбонара — популярное блюдо итальянской кухни, которое к тому же является очень вкусным, если правильно его приготовить.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился детальным рецептом приготовления спагетти карбонара. Кулинар отметил, что этот способ приготовления ему нравится больше всего — просто, быстро и недорого.

Рецепт пасты карбонара — далее в материале.

Ингредиенты:

  • макароны (спагетти) — 250 грамм;
  • бекон — 100-150 грамм;
  • пармезан — 50 грамм;
  • лук (белый) — 50 грамм;
  • яйцо — 1 штука;
  • cливки (30-33%) — 50 мл;
  • петрушка (листья) — 20 грамм;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • оливковое масло  — 2 столовых ложки;
  • перец — по вкусу;
  • соль — 20 грамм.

Способ приготовления:

  1. Бекон порежьте небольшими кусочками или используйте уже готовые полоски. Два зубчика чеснока раздавите ножом, половину луковицы нарежьте мелким кубиком. Разогрейте сковороду с одной столовой ложкой оливкового масла и добавьте сначала чеснок, через минуту бекон и лук. Обжарьте несколько минут.
  2. Затем добавьте в сковородку яйцо и сливки. Хорошо перемешайте, чтобы смесь стала однородной. Сразу снимите сковородку с огня, чтобы яйцо не свернулось.
  3. Поставьте вариться спагетти. На два литра воды добавьте 20 грамм соли и 250 грамм спагетти, одну столовую ложку оливкового масла. Варите примерно семь минут, затем слейте воду. Можно оставить немного воды от спагетти и затем добавить в соус для большей сочности. Достаточно 1-2 столовых ложок.
  4. Соедините готовую пасту с соусом, хорошо перемешайте. Натрите пармезан, добавьте перец по вкусу и листья петрушки.

Паста карбонара готова.

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