Паста карбонара — популярное блюдо итальянской кухни, которое к тому же является очень вкусным, если правильно его приготовить.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился детальным рецептом приготовления спагетти карбонара. Кулинар отметил, что этот способ приготовления ему нравится больше всего — просто, быстро и недорого.

Рецепт пасты карбонара — далее в материале.

Ингредиенты:

макароны (спагетти) — 250 грамм;

бекон — 100-150 грамм;

пармезан — 50 грамм;

лук (белый) — 50 грамм;

яйцо — 1 штука;

cливки (30-33%) — 50 мл;

петрушка (листья) — 20 грамм;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 2 столовых ложки;

перец — по вкусу;

соль — 20 грамм.

Способ приготовления:

Бекон порежьте небольшими кусочками или используйте уже готовые полоски. Два зубчика чеснока раздавите ножом, половину луковицы нарежьте мелким кубиком. Разогрейте сковороду с одной столовой ложкой оливкового масла и добавьте сначала чеснок, через минуту бекон и лук. Обжарьте несколько минут. Затем добавьте в сковородку яйцо и сливки. Хорошо перемешайте, чтобы смесь стала однородной. Сразу снимите сковородку с огня, чтобы яйцо не свернулось. Поставьте вариться спагетти. На два литра воды добавьте 20 грамм соли и 250 грамм спагетти, одну столовую ложку оливкового масла. Варите примерно семь минут, затем слейте воду. Можно оставить немного воды от спагетти и затем добавить в соус для большей сочности. Достаточно 1-2 столовых ложок. Соедините готовую пасту с соусом, хорошо перемешайте. Натрите пармезан, добавьте перец по вкусу и листья петрушки.

Паста карбонара готова.

Ранее мы делились рецептом приготовления буженини от Евгения Клопотенко. Блюдо получается вкусным, нежным и сочным. Однако секрет кроется в маринаде. Как приготовить буженину из индейки — читайте на Фактах ICTV.