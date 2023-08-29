Білі речі доволі примхливі у догляді, зокрема пранні. Періодично ви можете помічати, що одяг жовтіє з часом. Проте якщо дотримуватися низки простих правил, ви зможете зберегти і ваш білий одяг, і нерви.

Факти Life підготували невеликий гід щодо правильного прання білого одягу, щоб він не жовтів.

Чому жовтіють білі речі після прання:

Недотримання температурного режиму, зазначеного на етикетці одягу.

Використання нефільтрованої води, в якій містяться солі, іржа та інше. Також у цей пункт можна додати – поганий догляд за пральною машинкою, в якій накопичується так званий накип.

Використання завеликої чи, навпаки, замалої кількості мийного засобу. Крім того, він має бути правильно підібраний.

Як прати білі речі, щоб вони не жовтіли:

Суворо дотримуйтеся температурного режиму, зазначеного на самому одязі. Проте існує низка сталих рекомендацій. У гарячій воді варто прати лише одяг, який необхідно знезаразити, банні та кухонні рушники, постіль, мочалки. У теплій воді перуться речі із синтетики, натуральних матеріалів. Холодна вода підходить для речей з делікатних тканин, а також для одягу, на якому є плями крови, вина чи кави.

Не навантажуйте надто саму пральну машинку, бо через це там залишається мало місця для циркуляції води.

Перед пранням білих речей їх варто вивертати, щоб вони не пожовтіли.

Якщо перед білими речами ви прали чорний чи кольоровий одяг, то варто пропустити після цього машинку, як то кажуть – в холосту, на режимі ополіскування. Лише тоді можна прати білі речі.

Сушити білі речі потрібно на сонці. Так вони довше зберігатимуть саме білий колір.

Використання відбілювача чи кисневого порошку

Часто люди думають: якщо постійно використовувати відбілювач чи кисневий порошок, то білі речі точно не жовтітимуть. Проте це не так. Агресивні речовини у таких засобах псують саму тканину. Тому не варто щоразу замочувати білі речі у таких засобах. Особливо будьте обережні, якщо на одязі є патчі, принти чи наклейки.

Ба більше, зверніть увагу на етикетку. Там виробник одягу завжди зазначає, яким саме способом можна відбілювати ту чи іншу річ. Якщо на вашому одязі є помітка з порожнім трикутником, то можна використовувати відбілювач. Проте, якщо такий трикутник чорний, то відбілювати дозволяється лише засобами без хлору. Наприклад, кисневим порошком.

Трикутник з CL означає, що такі речі можна прати із застосуванням засобів з хлором. Якщо на етикетці намальований трикутник, перекреслений рискою, то використання відбілювача під забороною.

Жовті плями на білих речах – чому з’являються

Жовті плями після прання на білому одязі можуть з’являтися через хімічні реакції. Так, піт, залишки дезодоранту чи нібито непомітні плями від напоїв або їжі під час реакції з нефільтрованою водою та мийними засобами можуть викликати жовті плями на одязі.

Проте це не трагедія і ситуацію можна виправити. Якщо ви знаєте, що такі плями можуть проявитися, то можна використати кисневий плямовивідник. Зазвичай виробники рекомендують або замочити річ на певний час, або обробити ним проблемне місце.

Можна просто замочити на годину речі в розчині води з господарським милом чи пральним порошком для білих речей.