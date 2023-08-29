Что делать если после стирки пожелтели белые вещи

Белые вещи довольно капризны в уходе, в том числе стирке. Периодически вы можете замечать, что одежда желтеет со временем. Но если придерживаться ряда простых правил, вы сможете сохранить и вашу белую одежду, и нервы.

Факты Life подготовили небольшой гид относительно правильной стирки белой одежды, чтобы она не желтела.

Почему желтеют белые вещи после стирки:

Несоблюдение температурного режима указанного на этикетке одежды.

Использование нефильтрованной воды, содержащей соли, ржавчину и прочее. Также в этот пункт можно добавить – плохой уход за стиральной машинкой, в которой накапливается так называемая накипь.

Использование слишком большого или, наоборот, малого количества моющего средства. Кроме того, оно должно быть правильно подобрано.

Как стирать белые вещи, чтобы они не желтели:

Строго соблюдайте температурный режим, указанный на самой одежде. Однако существует ряд постоянных рекомендаций. В горячей воде следует стирать только одежду, которую необходимо обеззаразить, банные и кухонные полотенца, постельные принадлежности, мочалки. В теплой воде стираются вещи из синтетики, натуральных материалов. Холодная вода подходит для вещей из деликатных тканей, а также для одежды, на которой есть пятна крови, вина или кофе.

Не нагружайте слишком самую стиральную машинку, потому что там остается мало места для циркуляции воды.

Перед стиркой белых вещей их следует выворачивать наизнанку, чтобы они не пожелтели.

Если перед белыми вещами вы стирали черную или цветную одежду, то следует пропустить после этого машинку, как говорится — в холостую, на режиме ополаскивания. Только тогда можно стирать белые вещи.

Сушить белые вещи нужно на солнце. Так они будут дольше сохранять именно белый цвет.

Использование отбеливателя или кислородного порошка

Часто люди думают: если постоянно использовать отбеливатель или кислородный порошок, то белые вещи точно не будут желтеть. Однако это не так. Агрессивные вещества в таких средствах портят самую ткань. Поэтому не следует каждый раз замачивать белые вещи в таких средствах. Особенно соблюдайте осторожность, если на одежде есть патчи, принты или наклейки.

Более того, обратите внимание на этикетку. Там производитель одежды всегда отмечает, каким способом можно отбеливать ту или иную вещь. Если на вашей одежде есть пометка с пустым треугольником, то можно использовать отбеливатель. Однако если такой треугольник черный, то отбеливать разрешается только средствами без хлора. К примеру, кислородным порошком.

Треугольник из CL означает, что такие вещи можно стирать с применением средств с хлором. Если на этикетке нарисован треугольник, перечеркнутый штрихом, то использование отбеливателя под запретом.

Желтые пятна на белых вещах – почему появляются

Желтые пятна после стирки на белой одежде могут появляться из-за химических реакций. Так, пот, остатки дезодоранта или якобы незаметные пятна от напитков или пищи во время реакции с нефильтрованной водой и моющими средствами могут привести к возникновению желтых пятен на одежде.

Однако это не трагедия, и ситуацию можно исправить. Если вы знаете, что такие пятна могут проявиться, можно использовать кислородный пятновыводитель. Обычно производители рекомендуют либо замочить вещь на время, либо обработать проблемное место.

Можно просто замочить на час вещи в растворе воды с хозяйственным мылом или стиральным порошком для белых вещей.