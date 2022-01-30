Рецепт приготовления куриной печени опубликовал ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский.

— Рецепт я давно подсмотрел у одного выдающегося итальянца, — отметил Ярославский.

Ингредиенты:

печень – 300 г;

лук – 200 г;

морковь – 150-180 г;

сельдерей – 50 г;

белое вино – 30-40 мл;

сливочное масло – 30-40 г;

свежий шалфей, соль, перец черный и душистый, тимьян и чеснок по желанию.

Способ приготовления:

Все овощи следует нарезать кубиком. Обжариваем морковь, а затем добавляем лук, дальше сельдерей, а уже в конце чеснок. Затем нужно добавить печень сверху. Когда печень поджарится, добавляем белое вино, накрываем крышкой и тушим на маленьком огне, периодически помешивая. Тушить следует примерно 20 минут. В конце добавляем соль, шалфей и перец по своему вкусу, и тушим еще 5 минут, добавляя сливочное масло, чтобы загустить соус.

В качестве гарнира хорошо подходит полента таранья: 50/50 кукурузной и гречневой крупы.

крупа – 70 г;

молоко – 340 г;

сливочное масло – 15 г;

пармезан – 20 г;

соль.

Сначала доводим молоко до кипения, помешивая, добавляем крупу. Варим смесь на небольшом огне 15-20 минут. Затем забрасываем масло, снимаем с огня, вмешиваем пармезан и готово!