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Просто, но очень вкусно: рецепт куриной печени с полентой от Ярославского

30 января 2022, 08:03
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Просто, но очень вкусно: рецепт куриной печени с полентой от Ярославского

Рецепт приготовления куриной печени опубликовал ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский.

— Рецепт я давно подсмотрел у одного выдающегося итальянца, — отметил Ярославский.

Ингредиенты:

  • печень – 300 г;
  • лук – 200 г;
  • морковь – 150-180 г;
  • сельдерей – 50 г;
  • белое вино – 30-40 мл;
  • сливочное масло – 30-40 г;
  • свежий шалфей, соль, перец черный и душистый, тимьян и чеснок по желанию.
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Способ приготовления:

  1. Все овощи следует нарезать кубиком.
  2. Обжариваем морковь, а затем добавляем лук, дальше сельдерей, а уже в конце чеснок.
  3. Затем нужно добавить печень сверху. Когда печень поджарится, добавляем белое вино, накрываем крышкой и тушим на маленьком огне, периодически помешивая. Тушить следует примерно 20 минут.
  4. В конце добавляем соль, шалфей и перец по своему вкусу, и тушим еще 5 минут, добавляя сливочное масло, чтобы загустить соус.

В качестве гарнира хорошо подходит полента таранья: 50/50 кукурузной и гречневой крупы.

  • крупа – 70 г;
  • молоко – 340 г;
  • сливочное масло – 15 г;
  • пармезан – 20 г;
  • соль.

Сначала доводим молоко до кипения, помешивая, добавляем крупу. Варим смесь на небольшом огне 15-20 минут. Затем забрасываем масло, снимаем с огня, вмешиваем пармезан и готово!

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