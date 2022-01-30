Рецепт приготовления куриной печени опубликовал ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский.
— Рецепт я давно подсмотрел у одного выдающегося итальянца, — отметил Ярославский.
Ингредиенты:
- печень – 300 г;
- лук – 200 г;
- морковь – 150-180 г;
- сельдерей – 50 г;
- белое вино – 30-40 мл;
- сливочное масло – 30-40 г;
- свежий шалфей, соль, перец черный и душистый, тимьян и чеснок по желанию.
Способ приготовления:
- Все овощи следует нарезать кубиком.
- Обжариваем морковь, а затем добавляем лук, дальше сельдерей, а уже в конце чеснок.
- Затем нужно добавить печень сверху. Когда печень поджарится, добавляем белое вино, накрываем крышкой и тушим на маленьком огне, периодически помешивая. Тушить следует примерно 20 минут.
- В конце добавляем соль, шалфей и перец по своему вкусу, и тушим еще 5 минут, добавляя сливочное масло, чтобы загустить соус.
В качестве гарнира хорошо подходит полента таранья: 50/50 кукурузной и гречневой крупы.
- крупа – 70 г;
- молоко – 340 г;
- сливочное масло – 15 г;
- пармезан – 20 г;
- соль.
Сначала доводим молоко до кипения, помешивая, добавляем крупу. Варим смесь на небольшом огне 15-20 минут. Затем забрасываем масло, снимаем с огня, вмешиваем пармезан и готово!