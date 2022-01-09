Український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом крилець Теріякі. Суддя кулінарного шоу МастерШеф зазначив, що його спосіб приготування зробить страву неймовірно смачною.
– М’ясо дуже м’яко сходить з кістки, а хрумка скоринка відмінно поєднується з гостро-солодким соусом, – додав Ектор.
Інгредієнти:
- Крила курячі – 0,5 кг;
- Соус Теріякі (густий) – 2 ст.л.;
- Соус солодкий чилі – 2 ст.л.;
- Кукурудзяний крохмаль – 1,5 ст.л.;
- Рослинна олія;
- Сіль, перець – на смак.
Спосіб приготування:
- Розрізати крила на частини — у кожному шматочку має бути кістка, а потім посолити та поперчити. Полити олією і перемішати. Додати кукурудзяний крохмаль, обмазати ним шматочки та знову перемішати.
- Смажити потрібно на сковороді з величезною кількістю олії. Тримати м’ясо до приємного коричневого кольору. Готові крила скласти на паперовий рушник — він має вбрати зайвий жир.
- На чисту та розігріту сковорідку вилити соус Теріякі, а також соус солодкий чилі. Перемішати та засипати туди крила для глазурування.
- Подати на стіл із рисом, заздалегідь посипавши крила кунжутом та зеленою цибулею.
Ектор також порадив їсти крила руками – так смачніше.
Раніше Хіменес-Браво вже ділився рецептом картопляного пюре. Він запевнив, що досконалий смак страви нікого не залишить байдужим.