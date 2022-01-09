9 Січня 2022, 08:03 Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle

Український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом крилець Теріякі. Суддя кулінарного шоу МастерШеф зазначив, що його спосіб приготування зробить страву неймовірно смачною. Переглянути цей допис в Instagram – М’ясо дуже м’яко сходить з кістки, а хрумка скоринка відмінно поєднується з гостро-солодким соусом, – додав Ектор. Інгредієнти: Крила курячі – 0,5 кг;

Соус Теріякі (густий) – 2 ст.л.;

Соус солодкий чилі – 2 ст.л.;

Кукурудзяний крохмаль – 1,5 ст.л.;

Рослинна олія;

Сіль, перець – на смак. Спосіб приготування: Розрізати крила на частини — у кожному шматочку має бути кістка, а потім посолити та поперчити. Полити олією і перемішати. Додати кукурудзяний крохмаль, обмазати ним шматочки та знову перемішати. Смажити потрібно на сковороді з величезною кількістю олії. Тримати м’ясо до приємного коричневого кольору. Готові крила скласти на паперовий рушник — він має вбрати зайвий жир. На чисту та розігріту сковорідку вилити соус Теріякі, а також соус солодкий чилі. Перемішати та засипати туди крила для глазурування. Подати на стіл із рисом, заздалегідь посипавши крила кунжутом та зеленою цибулею. Ектор також порадив їсти крила руками – так смачніше. Раніше Хіменес-Браво вже ділився рецептом картопляного пюре. Він запевнив, що досконалий смак страви нікого не залишить байдужим. Читайте також: Без сардин, але з тунцем та сухариками: рецепт мімози без майонезу від Клопотенка

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