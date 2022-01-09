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Краще їсти руками: рецепт крилець Теріякі від Ектора Хіменеса-Браво

9 Січня 2022, 08:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Крылышки терияки

Український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом крилець Теріякі. Суддя кулінарного шоу МастерШеф зазначив, що його спосіб приготування зробить страву неймовірно смачною.

– М’ясо дуже м’яко сходить з кістки, а хрумка скоринка відмінно поєднується з гостро-солодким соусом, – додав Ектор.

Інгредієнти:

  • Крила курячі – 0,5 кг;
  • Соус Теріякі (густий) – 2 ст.л.;
  • Соус солодкий чилі – 2 ст.л.;
  • Кукурудзяний крохмаль – 1,5 ст.л.;
  • Рослинна олія;
  • Сіль, перець – на смак.

Спосіб приготування:

  1. Розрізати крила на частини — у кожному шматочку має бути кістка, а потім посолити та поперчити. Полити олією і перемішати. Додати кукурудзяний крохмаль, обмазати ним шматочки та знову перемішати.
  2. Смажити потрібно на сковороді з величезною кількістю олії. Тримати м’ясо до приємного коричневого кольору. Готові крила скласти на паперовий рушник — він має вбрати зайвий жир.
  3. На чисту та розігріту сковорідку вилити соус Теріякі, а також соус солодкий чилі. Перемішати та засипати туди крила для глазурування.
  4. Подати на стіл із рисом, заздалегідь посипавши крила кунжутом та зеленою цибулею.

Ектор також порадив їсти крила руками – так смачніше.

Раніше Хіменес-Браво вже ділився рецептом картопляного пюре. Він запевнив, що досконалий смак страви нікого не залишить байдужим.

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