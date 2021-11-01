Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом печива з корейського серіалу Гра в кальмара.

Після раптового успіху стрічки десерт став основою безлічі мемів, а також викликав інтерес у багатьох кулінарів.

Цукрове печиво із серіалу Гра в кальмара або дальгона — це популярні корейські ласощі, які часто роздають просто на вулиці. Виявляється, рецепт печива є досить простим у приготуванні.

Інгредієнти:

Цукор – 3 ст.л.

Сода харчова – 0,5 ч.л.

Приготування:

У сковороді на середньому вогні розтопіть цукор. Він має набути бурштинового кольору. Додайте харчову соду та добре перемішайте, поки не отримаєте однорідну пастоподібну суміш. Вилийте суміш у круглі формочки на папері для випічки. Трохи спресуйте, щоб утворилися пласкі кола. Не варто тримати прес довше хвилини, щоб він не прилип. Коли маса трохи загусне, витісніть по центру обриси майбутньої фігурки. Випробуйте удачу і спробуйте голкою чи зубочисткою віділити фігурку від решти печива.

Євген Клопотенко вирішив по-своєму інтерпретувати рецепт популярного печива. За словами шеф-кухара, його рецепт є набагато смашніший.

Інгредієнти:

Борошно – 400г.

Яйця – 2 шт.

Вершкове масло – 200г.

Цукор – 100г.

Вода – 50мл.

Дрібка солі.

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти та замісіть тісто. Покладіть тісто в холодильник на 20-30 хвилин. Розкатайте тісто і виріжте формочки майбутнього печива. Викладіть печиво на деко. Випікайте десерт 10-15 хвилин у духовці при температурі 220 градусів.

Варто зауважити, що сюжет серіалу Гра в кальмара побудований на грі на виживання, учасники мають виконувати різні завдання заради грошового призу. Одне із завдань пов’язане із цукровим печивом – Dalgona Candy Challenge.

Суть виклику в тому, щоб із печива голкою видряпати витиснену фігурку, не пошкодивши її. Гра не така проста, як здається, оскільки печиво дуже крихке. У серіалі за помилку учасник розплачується життям.