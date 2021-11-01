Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом печива з корейського серіалу Гра в кальмара.
Після раптового успіху стрічки десерт став основою безлічі мемів, а також викликав інтерес у багатьох кулінарів.
Цукрове печиво із серіалу Гра в кальмара або дальгона — це популярні корейські ласощі, які часто роздають просто на вулиці. Виявляється, рецепт печива є досить простим у приготуванні.
Інгредієнти:
- Цукор – 3 ст.л.
- Сода харчова – 0,5 ч.л.
Приготування:
- У сковороді на середньому вогні розтопіть цукор. Він має набути бурштинового кольору.
- Додайте харчову соду та добре перемішайте, поки не отримаєте однорідну пастоподібну суміш.
- Вилийте суміш у круглі формочки на папері для випічки. Трохи спресуйте, щоб утворилися пласкі кола. Не варто тримати прес довше хвилини, щоб він не прилип.
- Коли маса трохи загусне, витісніть по центру обриси майбутньої фігурки.
- Випробуйте удачу і спробуйте голкою чи зубочисткою віділити фігурку від решти печива.
Євген Клопотенко вирішив по-своєму інтерпретувати рецепт популярного печива. За словами шеф-кухара, його рецепт є набагато смашніший.
Інгредієнти:
- Борошно – 400г.
- Яйця – 2 шт.
- Вершкове масло – 200г.
- Цукор – 100г.
- Вода – 50мл.
- Дрібка солі.
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти та замісіть тісто.
- Покладіть тісто в холодильник на 20-30 хвилин.
- Розкатайте тісто і виріжте формочки майбутнього печива.
- Викладіть печиво на деко. Випікайте десерт 10-15 хвилин у духовці при температурі 220 градусів.
Варто зауважити, що сюжет серіалу Гра в кальмара побудований на грі на виживання, учасники мають виконувати різні завдання заради грошового призу. Одне із завдань пов’язане із цукровим печивом – Dalgona Candy Challenge.
Суть виклику в тому, щоб із печива голкою видряпати витиснену фігурку, не пошкодивши її. Гра не така проста, як здається, оскільки печиво дуже крихке. У серіалі за помилку учасник розплачується життям.