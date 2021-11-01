Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом печенья из корейского сериала Игра в кальмара.

После внезапного успеха ленты десерт стал основой мемов, а также вызвал интерес у многих кулинаров.

Сахарное печенье из сериала Игра в кальмара или дальгона — это популярное корейское лакомство, которое часто раздают прямо на улице. Оказывается, рецепт печенья достаточно простой в приготовлении.

Ингредиенты:

Сахар – 3 ст.л.

Сода пищевая – 0,5 ч.л.

Приготовление:

В сковороде на среднем огне растопите сахар. Он должен приобрести янтарный цвет. Добавьте пищевую соду и хорошо перемешайте, пока не получите однородную пастообразную смесь. Вылейте смесь в круглые формочки на бумаге для выпечки. Немного спрессуйте, чтобы образовались плоские круги. Не стоит держать пресс дольше минуты, чтобы он не прилип. Когда масса немного загустеет, вытесните по центру очертания будущей фигурки. Испытайте удачу и попробуйте иглой или зубочисткой отделить фигурку от остального печенья.

Евгений Клопотенко решил по-своему интерпретировать рецепт популярного печенья. По словам шеф-повара, его рецепт намного вкуснее.

Ингредиенты:

Мука – 400г.

Яйца – 2 шт.

Сливочное масло – 200г.

Сахар – 100г.

Вода – 50мл.

Щепотка соли.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты и замесите тесто. Положите тесто в холодильник на 20–30 минут. Раскатайте тесто и вырежьте формочки будущего печенья. Выложите печенье на противень. Выпекайте десерт 10-15 минут в духовке при температуре 220 градусов.

Следует заметить, что сюжет сериала Игра в кальмара построен на игре на выживание, участники должны выполнять разные задачи ради денежного приза. Одна из задач связана с сахарным печеньем – Dalgona Candy Challenge.

Суть вызова в том, чтобы из печенья иглой выцарапать вытесненную фигурку, не повредив ее. Игра не такая простая, как кажется, поскольку печенье очень хрупкое. В сериале за ошибку участник расплачивается жизнью.