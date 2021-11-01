Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом печенья из корейского сериала Игра в кальмара.
После внезапного успеха ленты десерт стал основой мемов, а также вызвал интерес у многих кулинаров.
Сахарное печенье из сериала Игра в кальмара или дальгона — это популярное корейское лакомство, которое часто раздают прямо на улице. Оказывается, рецепт печенья достаточно простой в приготовлении.
Ингредиенты:
- Сахар – 3 ст.л.
- Сода пищевая – 0,5 ч.л.
Приготовление:
- В сковороде на среднем огне растопите сахар. Он должен приобрести янтарный цвет.
- Добавьте пищевую соду и хорошо перемешайте, пока не получите однородную пастообразную смесь.
- Вылейте смесь в круглые формочки на бумаге для выпечки. Немного спрессуйте, чтобы образовались плоские круги. Не стоит держать пресс дольше минуты, чтобы он не прилип.
- Когда масса немного загустеет, вытесните по центру очертания будущей фигурки.
- Испытайте удачу и попробуйте иглой или зубочисткой отделить фигурку от остального печенья.
Евгений Клопотенко решил по-своему интерпретировать рецепт популярного печенья. По словам шеф-повара, его рецепт намного вкуснее.
Ингредиенты:
- Мука – 400г.
- Яйца – 2 шт.
- Сливочное масло – 200г.
- Сахар – 100г.
- Вода – 50мл.
- Щепотка соли.
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты и замесите тесто.
- Положите тесто в холодильник на 20–30 минут.
- Раскатайте тесто и вырежьте формочки будущего печенья.
- Выложите печенье на противень. Выпекайте десерт 10-15 минут в духовке при температуре 220 градусов.
Следует заметить, что сюжет сериала Игра в кальмара построен на игре на выживание, участники должны выполнять разные задачи ради денежного приза. Одна из задач связана с сахарным печеньем – Dalgona Candy Challenge.
Суть вызова в том, чтобы из печенья иглой выцарапать вытесненную фигурку, не повредив ее. Игра не такая простая, как кажется, поскольку печенье очень хрупкое. В сериале за ошибку участник расплачивается жизнью.