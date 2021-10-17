Відомий український шеф-кухар колумбійського походження і ведучий телеканалу СТБ Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом печива на Хеловін.

Чоловік зазначив, що це найкращі ласощі для Хеловіна, який святкують 31 жовтня. Детальний і покроковий рецепт печива він опублікував в Instagram.

Інгредієнти:

вершкове масло – ½ склянки (115 г);

темно-коричневий цукор – ¼ склянки (50 г);

цукор – ½ склянки (100 г);

ванільний екстракт – одна чайна ложка;

гарбузове пюре – шість столових ложок (86 г);

борошно – 1,5 склянки (190 г);

сіль -¼ чайної ложки;

розпушувач – ¼ чайної ложки;

мелена кориця – одна і ½ чайної ложки;

шоколадна стружка – ½ склянки (90 г).

Приготування:

Збийте розтоплене вершкове масло, коричневий цукор і звичайний цукор у середній мисці так, щоб не залишилося грудочок. Збийте ваніль і гарбузове пюре до однорідності. Змішайте у великій мисці борошно, сіль, розпушувач, соду і корицю. З’єднайте вологі інгредієнти з сухими та перемішайте все разом ложкою чи шпателем. Тісто має вийти м’яким. Додайте ½ склянку шоколадної стружки. Вона може не прилипати до тіста через розтоплене масло, але зробіть усе можливе, щоб поєднати їх. Накрийте тісто і охолоджуйте протягом 30 хвилин чи до трьох днів. Охолодження тіста є обов’язковим для цього рецепту. Дістаньте тісто з холодильника. Розігрійте духовку до температури 180°C. Застеліть два великих листа пергаментного паперу, як варіант – силіконові килимки. Зробіть із тіста кульки (приблизно 1,5 столові ложки кожна). Після розрівняйте їх і випікайте 11-12 хвилин. Охолоджуйте печиво на формах для випічки не менше 10 хвилин, перш ніж перемістити його на решітку. Чим довше печиво охолоджується, тим краще смак!

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