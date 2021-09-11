Відомий український шеф-кухар колумбійського походження і ведучий телеканалу СТБ Ектор Хіменес-Браво поділився відеорецептом дерунів із м’ясом.
Кулінар зазначив, що цю страву люблять не тільки в Україні. Відеорецепт він опублікував в Instagram.
Покроковий рецепт дерунів із м’ясом від Ектора Хіменеса-Браво – далі в матеріалі.
Інгредієнти, які знадобляться для приготування дерунів із м’ясом:
- Картопля – три штуки;
- свинячо-яловичий фарш – 200 грам;
- зелена цибуля – 20 грам;
- петрушка – 10 грам;
- курине яйце;
- сухий часник – 2 грами;
- паприка – 2 грами;
- чорний перець – 2 грами;
- сіль – 2 грами.
Спершу необхідно натерти картоплю на крупній тертці та віджати зайву рідину.
Додати в неї нарізану цибулю і петрушку. Після – спеції за смаком і куряче яйце.
Все ретельно перемішати, а згодом порційно обсмажити на добре розігрітій сковороді.
Шеф-кухар рекомендує подавати деруни зі сметаною.
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