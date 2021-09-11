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Швидко та смачно: відеорецепт дерунів від Ектора Хіменеса-Браво

11 Вересня, 07:00 Каріна Зуєва
пошаговый рецепт драников с мясом

Відомий український шеф-кухар колумбійського походження і ведучий телеканалу СТБ Ектор Хіменес-Браво поділився відеорецептом дерунів із м’ясом.

Кулінар зазначив, що цю страву люблять не тільки в Україні. Відеорецепт він опублікував в Instagram.

Покроковий рецепт дерунів із м’ясом від Ектора Хіменеса-Браво – далі в матеріалі.

 

Інгредієнти, які знадобляться для приготування дерунів із м’ясом:

  • Картопля – три штуки;
  • свинячо-яловичий фарш – 200 грам;
  • зелена цибуля – 20 грам;
  • петрушка – 10 грам;
  • курине яйце;
  • сухий часник – 2 грами;
  • паприка – 2 грами;
  • чорний перець – 2 грами;
  • сіль – 2 грами.

Спершу необхідно натерти картоплю на крупній тертці та віджати зайву рідину.

Додати в неї нарізану цибулю і петрушку. Після – спеції за смаком і куряче яйце.

Все ретельно перемішати, а згодом порційно обсмажити на добре розігрітій сковороді.

Шеф-кухар рекомендує подавати деруни зі сметаною.

Раніше ми писали, як приготувати сирники. Рецептом поділилася переможниця реаліті-шоу МастерШеф на СТБ і засновниця кондитерської школи Ліза Глінська.

Вона знає десятки рецептів приготування сирників: солоні з зеленню, солодкі з карамеллю та навіть в духовці з манкою. Однак поділилася класичним, який підійде всім.

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