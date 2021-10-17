Известный украинский шеф-повар колумбийского происхождения и ведущий телеканала СТБ Эктор Хименес-Браво поделился рецептом печенья на Хэллоуин.
Мужчина отметил, что это лучшие лакомства для Хэллоуина, который празднуют 31 октября. Детальный и пошаговый рецепт печенья он опубликовал в Instagram.
Ингредиенты:
- сливочное масло — ½ стакана (115 г);
- темно-коричневый сахар — ¼ стакана (50 г);
- сахар — ½ стакана (100 г);
- ванильный экстракт — одна чайная ложка;
- тыквенное пюре — шесть столовых ложек (86 г);
- мука — 1,5 стакана (190 г);
- соль -¼ чайной ложки;
- разрыхлитель — ¼ чайной ложки;
- молотая корица — одна и ½ чайной ложки;
- шоколадная стружка — ½ стакана (90 г).
Приготовление:
- Взбейте растопленное сливочное масло, коричневый сахар и обычный сахар в средней миске так, чтобы не осталось комочков. Взбейте ваниль и тыквенное пюре до однородности.
- Смешайте в большой миске муку, соль, разрыхлитель, соду и корицу. Соедините влажные ингредиенты с сухими и перемешайте все вместе ложкой или шпателем. Тесто должно получиться мягким.
- Добавьте ½ стакана шоколадной стружки. Она может не прилипать к тесту из-за растопленного масла, но сделайте все возможное, чтобы совместить их. Накройте тесто и охлаждайте в течение 30 минут или до трех дней. Охлаждение теста является обязательным в этом рецепте.
- Достаньте тесто из холодильника. Разогрейте духовку до температуры 180°C. Застелите два больших листа пергаментной бумаги, как вариант — силиконовые коврики.
- Сделайте из теста шарики (примерно 1,5 столовые ложки каждый). После разровняйте их и выпекайте 11-12 минут.
- Охлаждайте печенье на формах для выпечки не менее 10 минут, прежде чем переместить его на решетку. Чем дольше печенье охлаждается, тем лучше вкус!
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