17 октября 2021, 07:00 Каріна Зуєва

Известный украинский шеф-повар колумбийского происхождения и ведущий телеканала СТБ Эктор Хименес-Браво поделился рецептом печенья на Хэллоуин. Мужчина отметил, что это лучшие лакомства для Хэллоуина, который празднуют 31 октября. Детальный и пошаговый рецепт печенья он опубликовал в Instagram. Переглянути цей допис в Instagram Ингредиенты: сливочное масло — ½ стакана (115 г);

темно-коричневый сахар — ¼ стакана (50 г);

сахар — ½ стакана (100 г);

ванильный экстракт — одна чайная ложка;

тыквенное пюре — шесть столовых ложек (86 г);

мука — 1,5 стакана (190 г);

соль -¼ чайной ложки;

разрыхлитель — ¼ чайной ложки;

молотая корица — одна и ½ чайной ложки;

шоколадная стружка — ½ стакана (90 г). Приготовление: Взбейте растопленное сливочное масло, коричневый сахар и обычный сахар в средней миске так, чтобы не осталось комочков. Взбейте ваниль и тыквенное пюре до однородности. Смешайте в большой миске муку, соль, разрыхлитель, соду и корицу. Соедините влажные ингредиенты с сухими и перемешайте все вместе ложкой или шпателем. Тесто должно получиться мягким. Добавьте ½ стакана шоколадной стружки. Она может не прилипать к тесту из-за растопленного масла, но сделайте все возможное, чтобы совместить их. Накройте тесто и охлаждайте в течение 30 минут или до трех дней. Охлаждение теста является обязательным в этом рецепте. Достаньте тесто из холодильника. Разогрейте духовку до температуры 180°C. Застелите два больших листа пергаментной бумаги, как вариант — силиконовые коврики. Сделайте из теста шарики (примерно 1,5 столовые ложки каждый). После разровняйте их и выпекайте 11-12 минут. Охлаждайте печенье на формах для выпечки не менее 10 минут, прежде чем переместить его на решетку. Чем дольше печенье охлаждается, тем лучше вкус! Ранее Эктор Хименес-Браво поделился рецептом чебуреков. Он показал пошаговый видеорецепт приготовления вкусного и достаточно популярного блюда. Читайте также: Быстро и вкусно: видеорецепт драников от Эктора Хименеса-Браво

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