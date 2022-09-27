В умовах війни дуже важливо залишатися на зв’язку, але смартфони також стають легкою мішенню для зловмисників. Цифровий фронт також важливий, і цінна чи секретна інформація може вплинути на результат війни. Краще убезпечити себе від прослуховування, і зробити це можна за допомогою кількох порад.

Як дізнатися, що ваш телефон прослуховують, Фактам ICTV розповів експерт із кібербезпеки Віталій Якушев.

Прослуховування через обладнання оператора зв’язку

За словами Віталія, цей процес може здійснюватись співробітниками оператора, представниками правоохоронних органів та зловмисниками, які отримали доступ через злам системи захисту оператора зв’язку.

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– У такому разі можна прослуховувати всі звичайні дзвінки по мобільній мережі та читати звичайні короткі повідомлення СМС, – запевняє Якушев.

Експерт із кібербезпеки заявляє, що визначити в такому разі прослуховування вкрай важко – немає ні звуків, ні перешкод, ні шумів під час розмови телефоном.

Однак, щоб запобігти прослуховуванню, можна використовувати для дзвінків та повідомлень надійні месенджери, наприклад Signal, Threema.

Прослуховування за програмними або апаратними закладками

Закладки – це жучки, які шпигуватимуть за пристроєм. На відміну від першого випадку, програми та непомітні чипи можуть сканувати не лише дзвінки та СМС, але й іншу інформацію з телефону.

– Встановити такі закладки можна лише за фізичного доступу до смартфона. Трапляються випадки, коли жучки встановлюють недобросовісні виробники при збиранні пристрою. Не виключено встановлення програм-шпигунів віддалено через вразливість програмного забезпечення або операційну систему смартфонів, – запевняє Якушев.

Експерт заявляє, що в такому разі визначити факт прослуховування можна з кількох факторів:

підвищені витрати заряду акумулятора через роботу жучків;

швидке зменшення вільного місця у сховищі смартфона;

підвищене використання інтернет-трафіку;

перегрів смартфона та часті підгальмовування під час роботи.

Для запобігання прослуховувань цим способом необхідно дотримуватися правил:

не надавайте доступ до свого пристрою та встановіть 6-значний пароль для розблокування;

не встановлюйте програми на телефон зі сторонніх джерел;

обов’язково оновлюйте всі встановлені програми та операційну систему телефону;

не використовуйте пристрої, подаровані незнайомими чи ненадійними людьми.

У разі прослуховування рекомендується скинути пристрій до заводських налаштувань.

Прослуховування через підроблену базову станцію

Сучасні зловмисники можуть зламувати старі технології мобільного зв’язку. Йдеться про GSM, якою користуються всі мобільні оператори для роботи зі старими телефонами.

– Хакери можуть створити свою базову станцію, перемикнути ваш мобільний телефон та перехопити звичайні дзвінки та SMS. Фактів, які вказують на прослуховування, просто немає. Щоб запобігти стеженню, рекомендується використовувати для дзвінків та повідомлень надійні месенджери, наприклад Signal та Threema, – додає експерт.

Всі ці правила допоможуть уникнути або припинити прослуховування пристрою. Втім, можна зайти занадто далеко з безпекою і випадково видалити цінну інформацію, або видалити обліковий запис з популярних сервісів. Як відновити обліковий запис Google – читайте на Фактах ICTV.