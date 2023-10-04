Правильне увімкнення холодильника після тривалого простою – запорука успішної експлуатації техніки. Більше того, цей крок не менш важливий, ніж підготовка апарата до тривалого відключення.

Факти Life підготували правила увімкнення холодильника після тривалого простою.

Як увімкнути холодильник після довгого простою

Перед увімкненням холодильника, його варто підготувати. Якщо ви його правильно вимикали, наприклад, як ми розповідали раніше, у вас буде мінімум проблем.

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Перед увімкненням холодильника після тривалого простою, його варто протерти. Для цього існують спеціальні засоби для догляду за холодильником, зокрема, антибактеріальні. На маркетплейсах їх можна знайти вартістю від 80 до 400 грн.

Якщо вирішите використовувати підручні засоби, достатньо протерти техніку водою з невеликим додаванням оцту. Дочекайтеся висихання, і лише потім вмикайте холодильник.

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Однак не поспішайте різко набивати його продуктами. Дайте системі апарата набрати необхідну температуру, щоб зокрема охолодилися стіни холодильника. Після чого вже беріться розподіляти продукти.

Якщо ваш холодильник має екран з показниками, потрібно дочекатися, поки там не з’являться задані вами параметри.

Однак, якщо ви неправильно спочатку підготували холодильник до тривалого простою, і там завівся стійкий неприємний запах або навіть пліснява, то доведеться взятися за більш ретельну обробку.

Для такого підійдуть два розчини на ваш вибір.

Розчин для миття холодильника на основі оцту:

Теплу воду та оцет столовий (6-9%) потрібно змішати у пропорціях 1 до 1 у пластиковій посудині. Тобто на 100 мл води 100 мл оцту.

Розчин для миття холодильника на основі лимонної кислоти:

У 500 мл теплої води розведіть 2 ст.л. лимонного соку або 1 ст.л. порошку.

Губкою без абразивної сторони (вона може подряпати поверхню) протріть весь холодильник. З важкодоступними місцями допоможе розпилювач, в який можна залити розчин. Після цього потрібно витерти холодильник насухо, і лише потім братися до його увімкнення.