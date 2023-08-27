Коли часто і надовго вимикають світло в будинку або ж ви збираєтеся у відпустку – нагальним і актуальним питанням буде, як зберегти температуру в холодильнику. Як утримати холод у холодильнику – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Як утримати холод у холодильнику

Наразі триває сезон відпусток. І не всі, вирушаючи на кілька днів з дому, хочуть під’їдати запаси їжі та вимикати холодильник. Також усі українці пам’ятають важкий осінньо-зимовий період, коли світла не було як пару годин, так і декілька днів. Тож варто знати про дієві способи зробити так, щоб у холодильнику довше тримався холод після вимкнення.

Одразу зазначимо, що, звісно, якщо ви їдете, то найкращим рішенням буде вимкнути холодильник. Це вбереже техніку і значно продовжить термін експлуатації приладу. Однак якщо ви все ж залишаєте холодильник увімкненим під час поїздки, то подбайте про захист техніки від вологи, прямих сонячних променів і підвищеної температури. Тим же, хто не хоче ризикувати і вимикатиме прилад, важливо знати, як утримати холод у холодильнику.

Залежно від марки, стану техніки, кількості продуктів і температури за вікном холодильник без додаткових маніпуляцій здатний утримувати холод мінімально 3-4 години. Напівпорожня морозилка може зберігати потрібну температуру до 24 годин, повна – до 48 годин. Але продовжити цей час або хоча б не зменшити його допоможуть кілька корисних лайфхаків.

Не заглядайте до холодильника

Коли світло вимкнули, уникайте частого відкривання холодильника. Найкращим рішенням у цьому разі буде тримати дверцята холодильника та морозильної камери щільно зачиненими.

Купіть акумулятори холоду

Для збільшення часу експлуатації холодильника радимо купити акумулятори холоду. Це пластмасові блоки, заповнені сольовим розчином великої теплоємності. Їх застосовують також для підтримки температури в термосумках і термоконтейнерах.

Використовуйте заморожені пляшки або сухий лід

Якщо ви готуєтеся до від’їзду або знаєте, що будуть планові вимкнення світла, запасіться пакетами або пляшками із замороженою водою чи сухим льодом.

Маленький секрет, не заповнюйте пляшки доверху, оскільки лід може розірвати їх. Також радимо наповнювати ємність не звичайною водою, а сольовим розчином. Так лід повільніше танутиме.

Якщо світла немає понад 5 годин, то перекладіть пляшки з морозилки в холодильник.

Заповніть холодильник продуктами

Хоч би як дивно це звучало, але, якщо готуєтеся до відключень світла, забийте свій холодильник продуктами. Тут діє принцип – чим більше їжі, тим довше холодильник тримає холод.

Але не закривайте вентиляційні отвори і не ставте в основній камері щільно одна до одної каструлі, банки. Це потрібно для того, щоб повітря було мало, але водночас воно вільно циркулювало.

Якщо ви не хочете ризикувати продуктами, то вільні місця в холодильнику можна заставити щільно закритими банками і пляшками з водою. Під час вимкнення світла вони також утримуватимуть необхідну температуру.

Правило гаряче-холодне

Усі знають про правило, що гаряче в холодильник ставити не можна, оскільки може зламатися компресор. Тут діє принцип – гаряче має бути на плиті, а холодне – в холодильнику.

До того ж, гаряча страва швидко нагріє простір навколо себе, і там почнуть розмножуватися бактерії, що може призвести до псування продуктів.

І пам’ятайте, фахівці застерігають від вживання їжі, яка надто довго перебувала у вимкненому холодильнику. Радимо будь-які підозрілі продукти одразу утилізувати – здоров’я важливіше.

Зазначимо, якщо є термометр для продуктів, то можна перевірити і викинути ті, що мають температуру вище 5 градусів.

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