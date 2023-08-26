Якщо ви їдете на тривалий час, то краще від’єднати холодильник від мережі. Це позбавить вас неприємного сюрпризу після повернення додому у вигляді поганого запаху або, що ще гірше, поломки пристрою через перепади електрики. Чи можна просто вимкнути холодильник з розетки – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Чи можна просто вимкнути холодильник із розетки?

Якщо неправильно від’єднати холодильник від живлення, то як наслідок можна отримати калюжі під ним. Це у свою чергу може призвести до псування підлогового покриття або ж до затоплення сусідів знизу.

Водночас думка про те, що холодильник можна вимкнути, просто висмикнувши прилад із розетки, є неправильною для багатьох моделей. Від’єднання холодильника таким способом може завдати шкоди його функціональності. Тому далі розглянемо способи вимкнення холодильників різних марок, а також універсальні методи.

Як вимкнути холодильник: універсальний спосіб

Щоб вимкнути холодильник із механічною системою терморегуляції, достатньо просто витягнути шнур із розетки. Однак перед цим варто прочитати інструкцію з експлуатації приладу.

Наприклад, є моделі, перед від’єднанням яких необхідно знизити температуру до мінімуму і тільки після цього відключати.

Крім того, в деяких марках холодильників передбачена спеціальна функція “відпустка”, запуск якої забезпечує безпечну роботу приладу за температури +15°С. У такому режимі їжа не зіпсується, а електрика витрачатиметься економніше.

Щоб правильно вимкнути холодильник, варто дотримуватися кількох універсальних для всіх марок правил.

Правило № 1. Вимкніть живлення пристрою. Сигналом того, що ви від’єднали прилад, буде відсутність звичного звуку і світла всередині холодильника. У разі перебоїв з електрикою не буде ризику загоряння.

Правило № 2. Витягніть усі продукти з холодильника та морозильної камери. Якщо цього не зробити, то вони можуть стати джерелом неприємного запаху.

Правило № 3. Протріть вологою ганчіркою холодильник усередині, щоб позбутися залишків продуктів і запаху від них. Зробіть гігієнічне очищення всіх поверхонь.

Правило № 4. Здійсніть профілактику затоплення. Для цього під холодильник поставте піддон, у якому буде накопичуватися тала вода. Також можна ще підкласти ганчірку.

Вимкнений холодильник необхідно залишити з відчиненими дверцятами. Це вбереже прилад від цвілі та появи сторонніх запахів.

Як вимкнути холодильник і морозилку Samsung, LG, Атлант

Щоб зупинити живлення на нових моделях холодильників Samsung і LG, необхідно лише натиснути кнопку на приладовій панелі. Тож немає потреби висмикувати штекер з розетки.

Однак у цих моделях не передбачено можливості вимкнення виключно морозилки, Samsung і LG можна від’єднати лише повністю. Якщо холодильник оснащений одним компресором, то вимикання мотора призведе до повного знеструмлення приладу.

Щоб відключити морозилку в холодильнику Атлант з механічною панеллю керування, потрібно регулятор температури обережно перемістити в першу позицію, тобто на мінімум. У той самий бік необхідно повернути і вимикач охолодження камери.

Для вимкнення морозилки з електронним типом панелі слід активувати крайню кнопку ліворуч. Після цього всі індикатори згаснуть, що і свідчитиме про повне відключення морозилки.

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