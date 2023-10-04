Как правильно включить холодильник после долгого простоя

Правильное включение холодильника после длительного простоя — залог успешной эксплуатации техники. Более того, этот шаг не менее важен, чем подготовка аппарата к длительному отключению.

Факты Life подготовили правила включения холодильника после длительного простоя.

Как включить холодильник после долгого простоя

Перед включением холодильника, его стоит подготовить. Если вы его правильно выключали, например, как мы рассказывали ранее, то у вас будет минимум проблем.

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Перед включением холодильника после длительного простоя, нужно его протереть. Для этого существуют специальные средства для по уходу за холодильником, в частности, антибактериальные. На маркетплейсах их можно найти стоимостью от 80 до 400 грн.

Если решите использовать подручные средства, достаточно протереть технику водой с небольшим добавлением уксуса. Дождитесь высыхания, и только потом включайте холодильник.

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Однако не спешите резко его набивать продуктами. Дайте системе аппарата набрать нужную температуру, чтобы в частности охладились стенки холодильника. После чего уже беритесь распределять продукты.

Если ваш холодильник имеет экран с показателями, нужно дождаться, пока там не появятся заданные вами параметры.

Однако, если вы неправильно изначально подготовили холодильник к длительному простою, и там завелся стойкий неприятный запах или даже плесень, то придется приступить к более тщательной обработке.

Для такого подойдут два раствора на ваш выбор.

Раствор для мытья холодильника на основе уксуса:

Теплую воду и уксус столовый (6-9%) нужно смешать в пропорциях 1 к 1 в пластиковой посудине. То есть на 100 мл воды 100 мл уксуса.

Раствор для мытья холодильника на основе лимонной кислоты:

В 500 мл теплой воды разведите 2 ст.л. лимонного сока или 1 ст.л. порошка.

Губкой без абразивной стороны (она может поцарапать поверхность) протрите раствором весь холодильник. С труднодоступными местами поможет распылитель, в которой можно залить раствор. После этого нужно вытереть холодильник насухо, и только потом подходить к его включению.