Всі ми закладаємо речі в пральну машинку з надією, що цей диво-апарат зітре всі сліди нашої неакуратності та бруду. Однак іноді сама пралка залишає плями на речах.

Щоб ви не мали слави нечупари, Факти Life розкажуть, чому пральна машинка залишає плями на одязі, а також, як цього уникнути.

Чому пральна машина залишає плями – очевидні причини

Для початку розберемося з тим, чи правильно загалом перете речі, оскільки іноді причина банальна.

Можливо, ви заливаєте занадто багато засобів або неправильно їх підбираєте. Так, якщо чорні речі прати у великій кількості невідповідного порошку, з’являтимуться білі розводи. Також неприємні плями можуть залишати неякісні ополіскувачі, які погано вимиваються і залишають плівку на одязі. Після контакту з таким одягом навіть руки можуть трохи липнути.

Багато хто нехтує температурним режимом. Виробник на одязі його вказує не заради забавки, а щоб ви могли якісно випрати свою річ. Тому дотримуйтесь граничного показника.

Погане сортування речей так само може бути причиною появи плям. Так, навіть зберігати білі та кольорові речі у кошику для брудної білизни – не рекомендується.

Жовті розводи можуть з’явитися через неякісну воду зі слідами іржі. Іноді це відбувається після ремонту магістралей.

Не перевантажуйте машинку, тому що через погану циркуляцію води вона не випере якісно речі.

Пральна машинка залишає плями через поганий догляд

Пральна машинка також потребує догляду. Часто плями на одязі після прання з’являються через забруднений апарат. Тому розберемо по пунктах місця, де накопичується бруд, і як з ним боротися.

Лоток пральної машинки

У лотку може утворюватися накип через пральний порошок. Тому після кожного прання його потрібно діставати та ополіскувати. Також не зайвим буде пройтися щіткою.

Через те, що це місце з високою вологістю, там може з’являтися пліснява. А це і для здоров’я шкідливо, і плями на одязі можуть лишатися. З пліснявою чудово бореться оцет. Кажуть, потрібно замочувати лоток у ньому. Однак, щоб ви на ньому не розорилися, просто візьміть обприскувач та обробіть лоток. Дайте йому висохнути, і повторіть процедуру двічі чи тричі. Таку профілактику краще проводити хоча б раз на місяць.

Манжет барабана пральної машинки

У більшості пральних машинок він ніби загортається. Отож виверніть його і протріть. Там збирається і бруд, і волосся, й інше. Протирати його варто після кожного прання.

Зливний фільтр

Не забувайте хоча б раз на місяць чистити фільтр. Там збирається багато бруду.

Також поділимося тим, як убезпечити пральну машинку від внутрішнього нальоту. Для цього продаються спеціальні засоби. Їхня вартість стартує від 100 грн.

Проте є перевірений народний метод. Йдеться про лимонну кислоту.

Візьміть 100 г лимонної кислоти для машини із завантаженням до 4 кг (для машини з більшим обсягом – 150-200 г). Засипте кислоту у відсік для порошку. Виберіть режим прання з температурою від 60 градусів, після якого має бути полоскання. Після такого прання необхідно протерти машинку насухо всередині, особливо манжет.

Механічні поломки пральної машинки

На жаль, варто попередити, що є низка причин, через які пральна машинка залишає плями, але виправити їх зможе лише майстер.

Металеві предмети в баку

Іноді дрібні металеві предмети можуть потрапляти в бак і там іржавіти. Через це вода набуває жовтуватого відтінку, що і залишає плями.

Ознаки: помаранчеві, коричневі або жовті розводи на одязі; тріск і дивний шум машинки під час роботи, який почався місяць тому, а може й раніше.

Несправність сального бачка

Коли сальник зношується, то мастило потрапляє в бак та барабан пральної машинки. Звідси й жирні плями на одязі

Ознаки: сірі, темні маслинові плями на одязі; сильніший шум пральної машинки, особливо під час роботи в режимі віджимання.

Бруд у рециркуляційному насосі та трубці до бака

У корпусі насосу та іншому циркуляційному механізмі може накопичуватися бруд, схожий на каналізаційний.

Ознаки: темні плями на одязі після прання.