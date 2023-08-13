Інколи під час прання може статися непередбачувана ситуація, яка вимагатиме негайного перезавантаження пристрою. Як це зробити та й загалом, як зрозуміти, що пральну машину треба перезавантажити – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як зрозуміти, що пральну машину треба перезавантажити

Є декілька причин, через які потрібно виконати перезапуск пральної машини. Найпоширенішими з них є такі:

якийсь сторонній предмет випав з одягу;

з білою білизною випадково потрапило щось кольорове;

забули завантажити якісь речі;

відірвався елемент одягу;

запущено режим “хлопок” для делікатних тканин.

Крім того, бувають і суто технічні причини, які свідчать про те, що пральну машину треба перезавантажити. Наприклад, якщо програма зависла і не реагує на сигнали чи відсутня стабільна подача електроенергії.

Наголосимо, що перезапуск пральної машини у разі потрапляння до барабану сторонніх предметів, є обов’язковим. В іншому разі це може призвести до пошкодження барабану, дверцят або зливної системи машини.

Також на роботу приладу може негативно вплинути перепад напруги електроенергії – раптові відключення і включення.

Є моделі, які після відновлення подачі струму продовжують працювати у тому самому режимі, що і до знеструмлення, наприклад машини бренду Samsung. Іншим же необхідний перезапуск – повторне включення машини. Деякі моделі після включення зливають воду й зупиняються, і лише тоді їх можна знову включати.

Як перезавантажити пральну машину

Зазвичай перезавантаження пральної машини не потребує якихось титанічних зусиль. Тут все доволі просто, а деякі сучасні моделі навіть мають функцію reset. Але в більшості пральних машин перезавантаження виконує кнопка запуску програми – не плутайте з кнопкою включення.

Отже, щоби перезавантажити пральну машину, натисніть кнопку “Пуск/Пауза”, а потім одразу – “Живлення”. Так ви вимкнете пральну машину. Після цього повторно увімкніть техніку та запустіть прання.

Також процедура перезапуску відрізняється залежно від причин, через які це потрібно зробити. Наприклад, якщо ви просто наплутали з режимом, то утримуйте кнопку “Пуск/Пауза” 3-5 секунд та дочекайтеся повного зупинення машини. Після цього зробіть закладку прального засобу та запустіть процес прання, обравши перед цим відповідний режим.

Якщо до барабана потрапив сторонній предмет, який необхідно вийняти, то знадобиться й злиття води. Для зупинення роботи натисніть кнопку вимкнення і виберіть функцію зливу або віджимання. Після звільнення барабана від рідини блокування дверцят зніметься.

Також можна злити воду вручну. Для цього натисніть на кнопку “Пуск/Пауза” для зупинки роботи та дістаньте шнур з розетки.

Не висмикуйте шнур, не натиснувши перед цим кнопку вимкнення. Так можна робити лише в екстреній ситуації, адже це здебільшого спричиняє системний збій і блокування машинки.

Далі підготуйте ємність для води, відчиніть відкидні дверцята і відкрутіть клапан. Після того як вода стече, спробуйте відкрити дверцята.

Як перезавантажувати Samsung, Bosch та Electrolux

Але не всі моделі однаково реагують на команди, і те, що допоможе одним, не підійде для інших.

Отже, Факти ICTV зібрали інструкцію перезавантаження для трьох найпопулярніших марок пральних машин.

Samsung

Щоб перезавантажити Samsung, утримуйте Smart Control, доки на дисплеї не з’явиться точка доступу (приблизно через 3 секунди). Утримуйте Temp, доки на дисплеї не засвітиться опція OK. Зазвичай це займає приблизно 7 секунд. Потім на дисплеї знову з’явиться AP. Тепер вимкніть пральну машину.

Повністю відключити пральну машину можна, натиснувши кнопку “Увімк.”, а далі вже слід вийняти вилку з розетки.

Є ще один метод зупинення пральної машинки Samsung. Для цього на техніці слід одночасно натиснути клавіші “Температура” і “Полоскання” або інші комбінації – “+” і “-“, “Віджим” і “Полоскання”, “Віджим” і “Опція”. Спосіб відключення у цьому разі залежить від моделі.

Bosch

Затиснувши кнопку “Старт”, покрутіть регулятор проти годинникової стрілки на дві поділки. Через 2 секунди кнопку “Старт” можна відпустити. Так ви перезавантажите пральну машинку Bosch.

Electrolux

На деяких моделях достатньо затиснути кнопку “Старт/Пауза” на кілька секунд. На інших потрібно виконати два кроки: натиснути “Старт/Пауза”, потім – кнопку “Пропуск/Викидання”. Їх потрібно утримувати, доки на дисплеї не з’являться три миготливі лінії.