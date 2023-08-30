Все мы закладываем вещи в стиральную машинку с надеждой, что этот чудо-аппарат сотрет все следы нашей неаккуратности и грязи. Однако иногда сама стиралка оставляет пятна на вещах.

Чтобы вы не слыли неряхой, Факты Life расскажут, почему стиральная машинка оставляет пятна на одежде, а также, как этого избежать.

Почему стиральная машина оставляет пятна — очевидные причины

Для начала разберемся с тем, правильно ли в целом стираете вещи, так как иногда причина весьма банальна.

Возможно, вы заливаете слишком много средств или неправильно их подбираете. Так, если черные вещи стирать в большом количестве неподходящего порошка, то будут появляться белые разводы. Также неприятные разводы могут оставлять некачественные ополаскиватели, которые плохо вымываются и оставляют некую пленку на одежде. После контакта с такой одеждой даже руки могут немного липнуть.

Многие пренебрегают температурным режимом. Производитель на одежде его указывает не забавы ради, а чтобы вы могли качественно выстирать свою вещь. Поэтому придерживайтесь граничного показателя.

Плохая сортировка вещей также может служить причиной появления пятен. Так, даже хранить грязные белые и цветные вещи в корзине для грязного белья — не рекомендуется.

Желтоватые разводы могут появиться из-за некачественной воды со следами ржавчины. Иногда такое происходит после ремонта магистралей.

Не перегружайте машинку, так как из-за плохой циркуляции воды она не выстирает вещи качественно.

Стиральная машинка оставляет пятна из-за плохого ухода

Стиральная машинка также требует ухода. Часто пятна на одежде после стирки появляются из-за загрязненного аппарата. Поэтому разберем по пунктам места, где скапливается грязь, и как с ней бороться.

Лоток стиральной машинки

В лотке может образовываться накипь из-за стирального порошка. Поэтому после каждой стирки его нужно доставать и ополаскивать. Также не лишним будет пройтись щеткой.

В силу того, что это место с высокой влажностью, там может появляться плесень. А это и для здоровья вредно, и пятна на одежде могут оставаться. С плесенью отлично борется уксус. Говорят, нужно замачивать лоток в нем. Однако, чтобы вы на нем не разорились, просто возьмите опрыскиватель и обработаете лоток. Дайте ему высохнуть, и повторите процедуру два или три раза. Такую профилактику лучше всего проводить хотя бы раз в месяц.

Манжет барабана стиральной машинки

В большинстве стиральных машинок он будто бы заворачивается. Так вот, выверните его и протрите. Там собирается и грязь, и волосы, и прочее. Протирать его стоит после каждой стирки.

Сливной фильтр

Не забывайте хотя бы раз в месяц чистить сливной фильтр. Там собирается много грязи.

Также поделимся тем, как обезопасить стиральную машинку от внутреннего налета. Для этого продаются специальные средства. Их стоимость стартует от 100 грн.

Однако есть проверенный народный метод. Речь идет о лимонной кислоте.

Возьмите 100 г лимонной кислоты для машинки с загрузкой до 4 кг (для машинки с большим объемом — 150-200 г). Засыпьте кислоту в отсек для порошка. Выберите режим стирки с температурой от 60 градусов, после которой должно последовать полоскание. После такой стирки необходимо протереть машинку насухо внутри, особенно манжет.

Механические поломки стиральной машинки

К сожалению, стоит предупредить, что есть ряд причин, из-за которых стиральная машинка оставляет пятна, но исправить их сможет только мастер.

Металлические предметы в баке

Иногда мелкие металлические предметы могут попадать в бак и ржаветь там. Из-за этого вода приобретает желтоватый оттенок, что и оставляет пятна.

Признаки: оранжевые, коричневые или желтые разводы на одежде; треск и странный шум машинки во время работы, который начался месяц назад, а может и раньше.

Неисправность сального бачка

Когда сальник изнашивается, смазка попадает в бак и барабан стиральной машинки. Отсюда и жирные пятна на одежде

Признаки: серые, темные маслинные пятна на одежде; более сильный шум стиральной машинки, особенно во время работы на режиме Отжим.

Грязь в рециркуляционном насосе и трубке к баку

В корпусе насоса и остальном циркуляционном механизме может накапливаться грязь, похожая на канализационную.

Признаки: темные пятна на одежде после стирки.