Глисти у котів – це серйозний недуг, який супроводжується низкою симптомів. Відсутність компетентного лікування може призвести до вкрай поганих наслідків для тваринки.

Тому Факти Life розбиралися з лікарем ветеринарної медицини Вікторією Маріянчук, як вивести глисти у котів.

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Симптоми глистів у котів

– Блювання, діарея, важке дихання, в’ялість, втрата апетиту, втрата ваги, вокалізація (нявчання) під час походу в туалет, глисти в калі. Також у тваринки можуть з’явитися супутні захворювання – серцева недостатність, як наслідок серцевих гельмінтів, бронхопневмонія – як наслідок легеневих паразитів, – розповідає ветеринар.

За словами лікаря, небезпека в тому, що глистяна інвазія може протікати безсимптомно.

– Це несе такі наслідки, як зниження імунітету вашого улюбленця, від чого можуть з’явитися різні ендокринопатії, патології внутрішніх органів, алергії. Також можуть виникати вірусні захворювання, якщо тварина є їх переносником, – додає Вікторія Маріянчук.

Ветеринар наголошує, що через відсутність лікування у котів глистяної інвазії можуть виникати хронічні гастрити, ентерити, механічне пошкодження шлунково-кишкового тракту. Ба більше, у тварини можуть бути уражені інші системи організму.

– Найгірше, якщо тварину вигулюють і за нею не прибирають власники, адже глисти поширюються через фекально-оральний шлях, – зазначає лікар.

Як вилікувати глисти у котів

Якщо ви помітили зміни у поведінці кота, в його самопочутті, то ліпше одразу звернутися до лікаря та здати необхідні аналізи. Адже лише так можна визначити вид глиста та прописати необхідне саме вашому улюбленцю лікування.

– Проте якщо немає змоги звернутися в клініку, то йдемо в найближчу зооаптеку, купуємо таблетку від глистів і даємо двічі з інтервалом 10 днів. Тобто перший раз у перший день, другий раз на 10-й день, – зазначає ветеринар.

Вікторія Маріянчук наголошує, що профілактика глистів у котів – вкрай важлива.

– Один раз на три місяці слід профілактично дати протиглисний препарат усім тваринам, незалежно від того, гуляють вони чи ні. Ніякої шкоди печінці чи іншим внутрішнім органам ці таблетки не несуть, якщо давати їх за інструкцією та враховувати загальний стан тварини, – переконує ветеринар.