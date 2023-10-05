Глисты у кошек – это серьезный недуг, сопровождающийся рядом симптомов. Отсутствие компетентного лечения может привести к крайне плохим последствиям для животного.

Поэтому Факты Life разбирались с врачом ветеринарной медицины Викторией Мариянчук, как вывести глисты у кошек.

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Симптомы глистов у кошек

— Рвота, диарея, тяжелое дыхание, дряблость, потеря аппетита, потеря веса, вокализация (мяукание) во время похода в туалет, глисты в кале. Также у животного могут появиться сопутствующие заболевания – сердечная недостаточность, как следствие сердечных гельминтов, бронхопневмония – как следствие легочных паразитов, – рассказывает ветеринар.

По словам врача, опасность в том, что глистная инвазия может протекать бессимптомно.

— Это несет такие последствия, как снижение иммунитета вашего питомца, от чего могут появиться различные эндокринопатии, патологии внутренних органов, аллергии. Также могут возникать вирусные заболевания, если животное является их переносчиком, — добавляет Виктория Марианчук.

Ветеринар подчеркивает, что из-за отсутствия лечения у кошек могут возникать хронические гастриты, энтериты, механическое повреждение желудочно-кишечного тракта. Более того, у животного могут быть поражены другие системы организма.

— Хуже всего, если животное выгуливается и за ним не убирают владельцы, ведь распространение глистов проходит фекально-оральным путем, — отмечает врач.

Как вылечить глисты у кошек

Если вы заметили изменения в поведении кота, в его самочувствии, лучше сразу обратиться к врачу и сдать необходимые анализы. Ведь только так можно определить вид глиста и прописать необходимое именно вашему любимцу лечение.

— Однако если нет возможности обратиться в клинику, то идем в ближайшую зооаптеку, покупаем таблетку от глистов и даем дважды с интервалом 10 дней. То есть первый раз в первый день, второй раз на 10-й день, – отмечает ветеринар.

Виктория Мариянчук отмечает, что профилактика глистов у кошек – крайне важна.

— Один раз в три месяца следует профилактически дать противоглистный препарат всем животным, независимо от того, гуляют они или нет. Никакого вреда печени или другим внутренним органам эти таблетки не несут, если давать их по инструкции и учитывать общее состояние животного, — убеждает ветеринар.