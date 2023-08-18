Профілактику глистів у котів варто проводити регулярно, починаючи з малого віку. Проте є низка правил і застережень щодо таких препаратів.

Коли варто починати профілактику глистів у котів, а також, як це робити, Факти Life розбиралися з ветеринарним хірургом, ортопедом, неврологом із клініки Eurovet у Львові Миколою Рязанцевим.

Коли варто починати давати таблетки від глистів

За словами лікаря, коли ви купуєте кошеня у двомісячному віці, то у нього вже мають бути перші обробки. Ветеринар наголосив, що раніше не можна забирати малечу від мами. Хоча трапляються випадки, що йому приносили і молодших кошенят, але це переважно тоді, коли у тваринки немає мами.

– Є препарати для кошенят, на яких виробник зазначає, що він може використовуватися з тримісячного чи шестимісячного віку. Проте я б радив проводити профілактику від глистів не раніше від четвертого місяця, – зазначає Микола Рязанцев.

Лікар наголошує, що препарати проти глистів для кошенят потрібно давати зранку на голодний шлунок.

– Це роблять зранку не тому, що у паразитів розпорядок дня якийсь, а тому, що це слід робити на голодний шлунок. За пів години вже можна годувати тварину, хоча іноді препарат доводиться давати разом із їжею, – розповідає лікар.

Зауважимо одразу, що кошенятам препарати варто давати у формі суспензії.

Ветеринар наголошує, що такі суспензії мають приблизно однаковий склад. Ба більше, їх легко дозувати на маленьку вагу.

Проте, за словами Рязанцева, більшість людей не вміють давати несмачний препарат кошенятам.

– Люди зазвичай, набирають препарат у шприц, як вказано в інструкції, і заливають рот тварині. А кошеня тоді починає дуже сильно слинитись. Люди думають, що тварина не ковтнула потрібну кількість препарату, бо слинилась, плювалася. Тож господарі починають додавати препарат на око. Зазвичай дають більше, ніж потрібно, й у тваринки виникає отруєння, – розповідає ветеринар.

Ще один варіант розвитку подій, це коли господар думає, що все добре і не додає необхідної кількості препарату. Тому як лікар рекомендую, щоб уперше вам показав ветеринар, як саме варто давати препарат тваринці.

– Проблема в тому, що коли кіт потрапляє до ветеринара з розладами шлунку, то лікар запитує: Чи проводили ви профілактику. Господарі скажуть: Так, регулярно. Тому ветеринар під час діагностики відводитиме на другий план паразитарні захворювання, – розповідає Микола Рязанцев.

Тож якщо лікар говорить, що варто здавати аналіз калу, дуже уважно поставтеся до вимог забору аналізів, адже від цього залежить точність результатів.

– Бажано кошенятам і цуценятам давати суспензію проти гельмінтів раз на місяць. Хоча можна робити це й раз на три місяці, як і з дорослими тваринами, – наголошує Микола Рязанцев.

Ветеринар переконує, що раз на три місяці кожна тварина повинна отримувати профілактику проти гельмінтів. Ба більше, це абсолютно не залежить від способу життя улюбленця.

– Обов’язково, як Отче наш, раз на три місяці ви повинні давати тварині препарат проти гельмінтів, попри те, гуляє ваш улюбленець на вулиці чи ні. Люди також повинні приймати препарати проти гельмінтів раз на пів року, але часто нехтують цим, – додає лікар.