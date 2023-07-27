Господарі часто нехтують профілактикою глистів у котів, бо ті, мовляв, не контактують із вулицею. На жаль, тоді доводиться лікувати кишкових паразитів, коли вже є симптоми.

Факти Life поспілкувалися з ветеринарним хірургом, ортопедом, неврологом з клініки Eurovet у Львові Миколою Рязанцевим щодо симптомів глистів котів та їх лікування.

За словами ветеринара, у людей може складатися хибна думка, що підхопити кишкових паразитів, гельмінтів можуть тварини, які контактують з вулицею, їдять брудну їжу та інше. Проте це далеко не так.

– Яйця паразитів можуть міститися у калі хворих тварин на вулиці, під’їзді. Люди ходить всюди, а потім приносить їх, наприклад на взутті, додому, – переконує спеціаліст.

Симптоми глистів у котів

Ветеринар зазначає, що, коли тварина вже має кишкових паразитів, то в неї далеко не одразу можуть проявлятися якісь симптоми.

За його словами, одним із перших симптомів глистів у котів може бути втрата ваги. Ще один симптом – менша активність. Проте за своєю природою коти й так не найактивніші створіння, тому в цьому аспекті буде складно.

– Ще однією ознакою може бути шерсть. Шерсть здорової тварини – чи то собаки, чи то кішки – блискуча, густа та не схильна сильно випадати, – каже Микола Рязанцев.

За його словами, видимі прояви глистів у котів з’являються, коли паразити вже добре влаштувалися в організмі тваринки.

– Ми можемо спостерігати лише наслідки життєдіяльності паразитів. Наприклад, коли їх там вже багато, коли вони виділяють багато токсинів, подразнюючи стінки кишково-шлункового тракту, – зазначає ветеринар.

У цей час у котика може спостерігатися нудота, діарея.

– До речі, у деяких котів може спостерігатися підвищений апетит, – додає лікар.

Профілактика глистів у котів

– Профілактика паразитів полягає в тому, щоб раз на три місяці давати коту препарат комплексної дії, яких на ринку безліч, – каже Микола Рязанцев.

Він наголошує, що профілактику треба робити попри те, чи бачите ви зміни у стані свого кота.

Загрози через відсутність профілактики глистів у котів

Також спеціаліст зазначає, що люди часто помилково вважають, що у їхнього улюбленця є глисти, коли їх вже видно в калі. Це хибна думка, бо ж це не така часта практика. Окрім того, не всі одразу можуть побачити, що це саме паразит, плутаючи із залишками їжі.

– Люди не хочуть зайвий раз витрачати кошти, тому можуть зіштовхнутися вже з наслідками життєдіяльності паразитів в організмі кота. В результаті вони плутають симптоми, скажімо, з отруєнням і лікують їх. Це допоможе усунути запалення, але не розв’яже проблему цілком, адже паразити так і залишаться в організмі тварини, – каже ветеринар.

Він додає, що передусім варто звернутися до ветеринарної клініки, де лікар має назначити аналіз калу.