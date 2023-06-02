Кожна кімнатна рослина має свою енергетику та може вплинути не лише на атмосферу у квартирі, а й на стан господарів та їхній добробут. Тож давайте розберемося, чому не можна тримати вдома грошове дерево. Які негативні прикмети та забобони пов’язані з цим вазоном – читайте у матеріалі Фактів ICTV

Чому не можна тримати вдома грошове дерево

Грошове дерево – частий гість на підвіконні будинків, адже це невибаглива у догляді рослина. Але його не можна тримати вдома, як через певні прикмети, так і через об’єктивні причини.

Отже, не дивлячись на те, що грошове дерево начебто притягує фінанси в той, дім, де росте, воно може викликати депресію. Це має психологічний ефект, який настає, коли не виправдовуються завищені очікування від грошового дерева. Купюри не сиплються дощем – і людина впадає у депресію через це.

Тому занадто емоційним і забобонним людям така рослина не принесе бажаного щастя, лише розчарування. Адже кожне пожовкле листя на вазоні або сповільнений ріст вазона сприйматиметься, як крах фінансового добробуту.

Крім того, подароване від поганої людини грошове дерево висмоктує гроші. Ще одна прикмета каже, якщо у будинку порожньо в плані достатку, то вазон його й не принесе.

Ось ще декілька поганих прикмет, пов’язаних із грошовим деревом:

сигналізує про фінансові втрати;

якщо грошове дерево в’яне – це погана ознака;

якщо листя грошового дерева обсипається, людина може стикнутися з великою втратою фінансів;

якщо будинок є несприятливим для грошового дерева, то розвитку не буде. Сюди можна віднести невідповідну енергетичну атмосферу, або відсутність основних засобів.

Але ж якщо ви все ж вирішили придбати грошове дерево, то краще рослину не купувати у магазині, аби вона насправді принесла вам грошовий прибуток. Пагін квітки потрібно взяти за символічну плату у людини з гарним фінансовим становищем, і виростити це дерево власноруч.

Ще одна причина, чому не можна тримати вдома грошове дерево, це небезпека, яка ховається у листі рослин. Справа у тому, що там міститься миш’як, тож за потрапляння до шлунку людини або тварини може призвести до отруєння, викликати діарею. А якщо з необережності зламати листочок грошового дерева і торкнутися отрути, можна дістати сильну алергічну реакцію.

В окремих випадках це може стати причиною уповільнення серцебиття і навіть втрати свідомості.

Тож у будинках, же є дітки та тварини, які випадково можуть скуштувати листя грошового дерева або зламати його, тримати таку рослину не варто. Але, якщо дуже сильно хочеться або у вас вже росте грошове дерево на підвіконні, то є просте правило, яке допоможе убезпечитися від небезпечного впливу рослини себе та своїх близьких.

Слід просто переставити грошове дерево у важкодоступне місце, щоб ані діти, ані тварини не мали до нього доступу. Проте варто знати, що ця рослина добре почувається на балконі влітку, але не любить прямих сонячних променів.