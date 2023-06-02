Каждое комнатное растение имеет свою энергетику и может повлиять не только на атмосферу в квартире, но и на состояние домочадцев и их благосостояние. Давайте разберемся, почему нельзя держать дома денежное дерево. Какие негативные приметы и предрассудки связаны с этим вазоном – читайте в материале Фактов ICTV

Почему нельзя держать дома денежное дерево

Денежное дерево – частый гость на подоконниках домов, ведь это неприхотливое в уходе растение. Но денежное дерево нельзя держать дома, как из-за примет, так и по объективным причинам.

Итак, несмотря на то, что денежное дерево якобы привлекает финансы в тот дом, где растет, оно может вызвать депрессию. Это случается из-за психологического эффекта, который наступает, когда не оправдываются завышенные ожидания от денежного дерева. Купюры не сыпятся дождем – и человек впадает в депрессию из-за этого.

Поэтому слишком эмоциональным и суеверным людям такое растение не принесет желаемого счастья, а только разочарование. Ведь каждый пожелтевший листик на вазоне или медленный рост будет восприниматься, как крах финансового благосостояния.

Кроме того, подаренное от плохого человека денежное дерево высасывает деньги. Еще одна примета говорит, если в доме пусто в плане изобилия, то денежное дерево его и не принесет.

Вот еще несколько неблагоприятных примет, связанных с денежным деревом:

сигнализирует о финансовых потерях;

если денежное дерево вянет – это плохой знак;

если листья денежного дерева осыпаются, человека может столкнуться с большой потерей денег;

если дом неблагоприятный для денежного дерева, то развития не будет. Сюда можно отнести неподходящую энергетическую атмосферу или отсутствие основных средств.

Но если вы все же решили приобрести денежное дерево, то, чтобы оно на самом деле принесло вам денежную прибыль, лучше не покупать растение в магазине. Побег цветка нужно взять за символическую плату у человека с хорошим финансовым положением, и вырастить дерево собственноручно.

Еще одна причина, почему нельзя держать дома денежное дерево, это опасность, которая скрывается в листьях растений. Дело в том, что там находится мышьяк, поэтому при попадании в желудок человека или животного может привести к отравлению, вызвать диарею. А если по неосторожности сломать листик денежного дерева и коснуться яда, можно получить сильную аллергическую реакцию.

В редких случаях это может стать причиной замедления сердцебиения и даже потери сознания.

Так что в домах, где есть детки и животные, которые случайно могут попробовать листья Денежного дерева или сломать их, держать его не стоит. Но, если очень сильно хочется или у вас уже растет Денежное дерево на подоконнике, то есть простое правило, которое поможет обезопасить от опасного воздействия растения себя и своих домашних.

Нужно просто переставить денежное дерево в труднодоступное место, чтобы ни дети, ни животные не имели к нему доступа. Однако следует знать, что это растение хорошо чувствует себя на балконе летом, но не любит прямых солнечных лучей.