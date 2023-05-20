Довготривале перебування поряд із грошовим деревом, яке в народі ще називають товстянкою, допомагає покращити психічний стан, зняти втому, знизити рівень стресу. Крім того, здавна вірили, що грошове дерево свідчить про фінансові статки господарів та навіть може їх покращити. Отже, як доглядати за грошовим деревом, аби воно не лише добре росло, а й зацвіло – читайте далі.

Всі найактуальніші питання щодо догляду за грошовим деревом Факти ICTV поставили нашій постійній експертці з рослин Ліліані Лавринець.

Що не любить грошове дерево?

Коли запитують: “Як доглядати за грошовим деревом?”, то передусім потрібно визначити, що не до вподоби товстянці. Ця рослина не любить тінь, тож для неї є важливим перебування на підвіконні сонячної сторони квартири. А якщо ви поставите товстянку у тінь, то вазон загине.

Лавринець каже, що грошове дерево не любить занадто багато води, тож полив має бути помірним.

Ще один момент, який може погубити вашу товстянку, це пересаджування, адже рослина дуже тяжко його переносить. Тож вдавайтеся до цього кроку лише за крайньої необхідності, а якщо вже зібралися пересадити грошове дерево, то дочекайтеся весни.

А щодо іншого, то це не надто примхлива рослина.

Чому опадають листки та гілки у грошового дерева?

Оскільки найчастіше товстянку бояться перезволожити, знаючи, що вона не любить воду, то вдаються до обмежень, іноді – надто сильних. Через відсутність води листя, яке складається з великої кількості рідини, починає зсихатися та навіть опадати.

Ще одна причина того, що у грошового дерева опадають листя й гілки, це старість, коли зовсім немолоде дерево скидає зелень.

Але іноді це є нормою, наприклад, у період розмноження. Саме тоді грошове дерево скидає листочки для того, щоб виросли нові.

Що робити, якщо грошове дерево похилилося?

Якщо ваша товстянка похилилася, це свідчить про неправильний догляд, адже він для кожної рослини на першому місці. Це, як правило, призводить до того, що згниває корінь, і грошове дерево починає хилитися додолу. І з цим вже, на жаль, нічого не зробиш.

– Якщо товстянка не просто зігнулась, а й зламалася, то варто взяти деревце і поставити у воду – для проростання коріння, – пояснює експерт та дає інструкцію, як це зробити.

По-перше, потрібно обережно підрізати обидві частини дерева і верхню поставити у воду. Після цього зріз здорової нижньої ділянки притрусити товченим вугіллям і вирощувати далі.

Як пересаджувати грошове дерево?

Для пересадки товстянки важливими є багато факторів. І перший – звичайно, ґрунт. Він має бути призначений для сукулентів і кактусів.

Другим моментом, який має значення під час пересаджування грошового дерева, є горщик. Він має бути невисоким, але широким. Водночасу посуд обов’язково повинен бути важким. Якщо ж ви оберете легесенький, рослина може переважити його та впасти.

Не менш важливим чинником для Грошового дерева, як і для будь-якої рослини, є дренаж. Обов’язково покладіть його на дно горщика.

Коли підготовчий процес позаду, а у вас є ґрунт, горщик і дренаж, можна переходити до пересаджування грошового дерева методом перевалки. Для цього витягніть рослину з ємності із тим ґрунтом що є, і просто розмістіть у більшому горщику вже з новим ґрунтом. Не потрібно прибирати старий ґрунт із коріння – це допоможе товстянці легше та скоріше прижитися.

– Важливим є догляд після пересадки. Спочатку рослину не треба ставити на сонце, нехай буде у тіні та прохолоді. Особливий догляд потрібен також і листочкам, їх необхідно протирати й оприскувати тричі на тиждень, – говорить експерт.

У такому режимі грошове дерево після пересадки повинно перебувати десь тиждень.

Якщо все зробите правильно, то товстянка добре перенесе пересадку, й навіть зацвіте.

Прикмети, пов’язані з грошовим деревом

Із товстянкою повязано багато прикмет. Ось декілька з них:

Якщо зацвіло грошове дерево, то у членів родини покращиться фінансове становище. Це й загалом означає сплеск позитивної енергії. Якщо товстянка захворіла, то статки господарів швидко зруйнуються. Якщо грошове дерево активно росте, то у домі будуть щастя та добробут. Якщо під час активного цвітіння й росту грошового дерева загадати бажання, то воно обов’язково здійсниться. Якщо під час пересадки грошового дерева на дно нового горщика покласти три монети, то фінансове становище господарів покращиться.

– Все ж таки, не вірте у прикмети, вірте у те, що догляд – усьому голова, лише він допоможе вашій рослині рости та квітнути, – зазначає Лавринець.

Однак варто зазначити, що грошове дерево має не лише сакральний ефект, а й наділено вираженими противірусними та антибактеріальними властивостями. Сік рослини часто використовують як компреси для полегшення болю від артриту, а ще він допомагає знезаразити рани.

М’якоть товстянки прекрасно знімає біль після укусів комах, особливо бджіл.