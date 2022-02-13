28 февраля наступит Масленица, которая продлится неделю — до 6 марта. Одна из главных традиций праздника — готовить блинчики, которые являются символом солнца.

Вариантов приготовления их множество и, наверняка, у каждой хозяйки есть свой. Однако еще один рецепт лишним точно не будет.

Как приготовить блинчики с шоколадной начинкой рассказал ведущий программы Факты. Спорт Андрей Ковальский.

Ингредиенты:

мука – 200 грамм (1,5 стакана);

молоко – 500 мл;

яйца — 1 штука;

сахар — 30 грамм (2 столовых ложки);

соль — щепотка;

шоколад.

Способ приготовления:

Берем яйцо, сахар, соль и тщательно все вместе перемешиваем. Добавляем молоко и постепенно медленно вводим муку. Добавляем в тесто немного масла. Разогреваем сковороду и жарим блинчики. Растапливаем шоколад и начиняем им блинчики. Добавляем любимые ягоды.

Блинчики готовы!

Ранее мы публиковали рецепт блинчиков от ведущей новостной программы Факты ICTV Анастасии Мазур. Она поделилась семейным рецептом.