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Блинчики с шоколадной начинкой — рецепт от ведущего Андрея Ковальского

13 февраля 2022, 13:43
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Блинчики с шоколадной начинкой — рецепт от ведущего Андрея Ковальского
Источник: Pexels

28 февраля наступит Масленица, которая продлится неделю — до 6 марта. Одна из главных традиций праздника — готовить блинчики, которые являются символом солнца.

Вариантов приготовления их множество и, наверняка, у каждой хозяйки есть свой. Однако еще один рецепт лишним точно не будет.

Как приготовить блинчики с шоколадной начинкой рассказал ведущий программы Факты. Спорт Андрей Ковальский.

 

Ингредиенты: 

  • мука – 200 грамм (1,5 стакана);
  • молоко – 500 мл;
  • яйца — 1 штука;
  • сахар — 30 грамм (2 столовых ложки);
  • соль — щепотка;
  • шоколад.

Способ приготовления:

  1. Берем яйцо, сахар, соль и тщательно все вместе перемешиваем.
  2. Добавляем молоко и постепенно медленно вводим муку.
  3. Добавляем в тесто немного масла.
  4. Разогреваем сковороду и жарим блинчики.
  5. Растапливаем шоколад и начиняем им блинчики.
  6. Добавляем любимые ягоды.

Блинчики готовы!

Ранее мы публиковали рецепт блинчиков от ведущей новостной программы Факты ICTV Анастасии Мазур. Она поделилась семейным рецептом.

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Теги
Кулінарні рецепти , Масляна , Рецепт
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