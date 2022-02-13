28 февраля наступит Масленица, которая продлится неделю — до 6 марта. Одна из главных традиций праздника — готовить блинчики, которые являются символом солнца.
Вариантов приготовления их множество и, наверняка, у каждой хозяйки есть свой. Однако еще один рецепт лишним точно не будет.
Как приготовить блинчики с шоколадной начинкой рассказал ведущий программы Факты. Спорт Андрей Ковальский.
Ингредиенты:
- мука – 200 грамм (1,5 стакана);
- молоко – 500 мл;
- яйца — 1 штука;
- сахар — 30 грамм (2 столовых ложки);
- соль — щепотка;
- шоколад.
Способ приготовления:
- Берем яйцо, сахар, соль и тщательно все вместе перемешиваем.
- Добавляем молоко и постепенно медленно вводим муку.
- Добавляем в тесто немного масла.
- Разогреваем сковороду и жарим блинчики.
- Растапливаем шоколад и начиняем им блинчики.
- Добавляем любимые ягоды.
Блинчики готовы!
Ранее мы публиковали рецепт блинчиков от ведущей новостной программы Факты ICTV Анастасии Мазур. Она поделилась семейным рецептом.