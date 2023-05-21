Красивий, із широким листям та цікавою комбінацією жовто-зелених кольорів, він може сягати метра у висоту. Фікус Бенджамін є прикрасою для будь-якого будинку. Тож, як доглядати за фікусом Бенджамін – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Ми розпитали у нашої постійної експертки з рослин Ліліани Лавринець про прикмети для тих, хто хоче завести вдома фікус Бенджамін, а також про правила догляду за рослиною та нюанси під час пересадки фікуса.

Як правильно доглядати за фікусом Бенджамін?

Головне для рослин – це вода. І фікус не є винятком. Ця рослина обожнює, коли її оприскують і правильно поливають. Але не варто й перебільшувати зі зволоженням, адже від цього гниє коріння. Як-то кажуть, все є користю і шкодою одночасно, залежно від кількості.

Тож оприскувати рослину потрібно тричі на тиждень, а раз на тиждень – поливати. Аби впевнитися у необхідності поливу, можна перевіряти стан ґрунту дерев’яною паличкою.

Крім того, у зимовий час квітку розміщують на віддаленні від обігрівальних приладів. Близько рослини можна розташувати ємність з водою. Ідеальна вологість для фікуса – 70%.

Варто подбати і про температуру. Комфортними для здорового росту фікуса весною і літом є 20-25 градусів, а взимку – 16-18 градусів.

Експерт радить навесні, коли у фікуса з’являються нові листочки, додавати до догляду добрива. Обирайте рідкі, тобто ті, які потрібно розводити водою. Проводити процедуру варто раз на два тижні. Це найкраще підходить для фікуса.

Також не слід використовувати добрива частіше, адже так можна спалити коріння.

Ще один момент, який потрібно врахувати під час догляду за фікусом, – освітлення. Поставте рослину на сонячне підвіконня, але так, щоб прямі промені не потрапляли на фікус. У зимовий час йому рекомендується організувати підсвічування.

Серед проблем, які можуть зустрітися під час догляду за фікусом Бенджамін – жовтіння й опадання листя. Це означає, що була різка змінена температури або ж ви недостатньо поливали рослину. У цьому разі Лавринець радить просто почати догляд за рослиною з урахуванням вищезазначених правил і все відновиться.

Серед наступних порад – пересадка фікуса. Це потрібно робити щороку, збільшуючи діаметр горщика на 1 см.

Як пересаджувати фікус Бенджаміна?

До пересадки рослини не за графіком потрібно вдаватися, якщо ви маєте підозру, що відбулося загнивання коренів рослини або ви побачили на фікусі комах-шкідників.

Крок 1. Полив.

Перше, що потрібно зробити під час пересадки рослини – добре полити її. Це для того, щоб фікус було легше витягти із горщика.

Крок 2. Підбір добрива.

Щоб фікус Бенджамін нормально ріс і розвивався, для його посадки потрібно використовувати субстрат певного складу. Найкращим буде поєднання таких сумішей – піску, листової і дернової землі та деревного вугілля. Також можна змішати дернову і листову землю, пісок та торф.

Крок 3. Обрізка хворих ділянок

Після цього потрібно видалити верхній шар ґрунту й добре обтрусити коріння від землі. Якщо ж є хворі ділянки, видаляємо їх та обробляємо зрізи подрібненим активованим вугіллям.

Крок 4. Пересадка

І лише після цього можна пересаджувати фікус у новий горщик методом перевалювання, засипаючи ґрунтом коріння рослини з боків та зверху. Не забудьте про дренаж, який потрібно розмістити на дні горщика.

– Важливо після пересадки не поливати фікус одразу, а почекати дві доби. Чому? Бо ми перед пересадкою полили вазон, тож це буде підживлювати його дві доби, – каже експерт.

Після пересадки рослину потрібно забезпечити повним комфортом, а саме – поставити фікус подалі від зони активного освітлення або надмірної тіні. Також варто уникати місць, де можуть бути протяги, наприклад, коридору та балкону.

Добрива можна вводити через 2,5 тижня після пересадки. Для розвитку рослини варто підживити її мінеральними компонентами, або ж антистресовими препаратами.

Обрізку роблять наступного сезону після зими.

Де ставити у будинку фікус Бенджаміна?

Найкращим місцем для цієї рослини є ваша спальня, адже фікус – то фільтр. Його листки поглинають аміак, формальдегід, ксилол, толуол, що сприятливо впливає на нервову систему – заспокоює та покращує якість сну. Крім того, фікус ще радять ставити у спальні для того, щоб настала довгоочікувана вагітність.

Оскільки фікус вдень насичує атмосферу киснем, а вночі його поглинає, поставьте поруч із ним рослину, що функціонує навпаки. Це допоможе компенсувати цю особливість.

Прикмети, пов’язані з фікусом Бенджаміна

Фікус вважають найкращим захисним амулетом для родини. Але з ним пов’язані як хороші, так і погані прикмети.

Серед добрих прикмет:

Якщо поставити цей вазон на кухню, то він притягуватиме гроші. Але пам’ятаймо, що фікус не любить високих температур.

Фікус у будинку – до щастя.

до щастя. Якщо у фікуса з’явилися відростки, отже, скоро можна очікувати поповнення у родині.

Серед поганих прикмет:

Фікус виганяє чоловіка з дому. Це стосується не тільки потенційних женихів, а й тих, хто живе з рослиною під одним дахом.

Якщо рослина раптово почорніла та зів’яла – це попередження про погані звістки;

Якщо переставляти фікус з місця на місце, то у родині не буде сталості.