Красивый, с широкими листьями и интересной комбинацией желто-зеленого цвета, он может достигать метра в высоту. Фикус Бенджамин — украшение для любого дома. Как ухаживать за фикусом Бенджамин – читайте дальше в материале Фактов ICTV.

Мы расспросили нашего постоянного эксперта по растениям Лилиану Лавринец о приметах для тех, кто хочет завести дома фикус Бенджамин, а также о правилах ухода за растением и нюансах во время пересадки фикуса.

Как правильно ухаживать за фикусом Бенджамина?

Главное для растений – это вода. И фикус не исключение. Это растение обожает, когда его опрыскивают и правильно поливают. Но не стоит и перебарщивать с увлажнением, ведь от этого гниют корни. Как говорится, все есть польза и вред одновременно, в зависимости от количества. Так что опрыскивать растение нужно трижды в неделю, а раз в неделю поливать. Чтобы убедиться в необходимости полива, можно проверять состояние почвы деревянной палочкой.

Кроме того, в зимнее время цветок размещают в отдалении от обогревательных приборов. Около растения можно поставить емкость с водой. Идеальная влажность для фикуса – 70%.

Следует позаботиться и о температуре. Комфортными для здорового роста фикуса весной и летом являются 20-25 градусов, а зимой – 16-18 градусов.

Эксперт советует весной, когда у фикуса появляются новые листочки, добавлять к уходу удобрения. Выбирайте жидкие виды, то есть те, которые нужно разводить водой. Проводить процедуру следует раз в две недели. Это лучше для фикуса.

Также не следует использовать удобрения чаще, так можно сжечь корни.

Еще один момент, который нужно учесть при уходе за фикусом, – освещение. Поставьте растение на солнечный подоконник, но так, чтобы прямые лучи не попадали на фикус. В зимнее время ему рекомендуется организовать подсветку.

Среди проблем, которые могут встретиться во время ухода за фикусом Бенджамин — желтение и опадание листьев. Это означает, что было резкое изменение температуры или вы недостаточно поливали растение. В этом случае Лавринец советует просто начать уход за растением с учетом вышеперечисленных правил и все восстановится.

Среди следующих советов – пересадка фикусов. Это нужно делать каждый год, увеличивая диаметр горшка на 1 см.

Как пересаживать фикус Бенджамин?

К пересадке растения вне графика нужно прибегать, если вы беспокоитесь, что произошло загнивание корней растения или вы увидели на фикусе насекомых-вредителей.

Шаг 1. Полив.

Первое, что нужно сделать при пересадке растения, это хорошо полить его. Это проводится для того, чтобы фикус было легче вытащить из горшка.

Шаг 2. Подбор удобрений.

Чтобы фикус Бенджамин нормально рос и развивался, для его посадки следует использовать субстрат определенного состава. Лучшим будет сочетание следующих смесей – песка, листовой и дерновой земли и древесного угля. Также можно смешать дерновую и листовую землю, песок и торф.

Шаг 3. Обрезка поврежденных участков

После этого нужно удалить верхний слой почвы и хорошо отряхнуть корни от земли. Если есть поврежденные участки, удаляем их и обрабатываем срезы измельченным активированным углем.

Шаг 4. Пересадка

И только после этого можно пересаживать фикус в новый горшок методом перевалки, засыпая почвой корни растения по бокам и сверху. Не забудьте о дренаже, который нужно поместить на дно горшка.

— Важно после пересадки не поливать фикус сразу, а подождать двое суток. Почему? Потому что мы перед пересадкой полили вазон, значит, влага будет питать растение водой двое суток, — говорит эксперт.

После пересадки, растению нужно обеспечить полный комфорт, а именно поставить фикус подальше от зоны активного освещения или излишней тени. Также следует избегать мест, где могут быть сквозняки, например, коридора и балкона.

Удобрения можно вводить через 2,5 недели после пересадки. Для развития растения можно подкормить его минеральными компонентами или антистрессовыми препаратами.

Обрезку производят на следующий сезон после зимы.

Где ставить в доме фикус Бенджамин?

Лучшим местом для этого растения является ваша спальня, ведь фикус – фильтр. Его листья поглощают аммиак, формальдегид, ксилол, толуол, что оказывает благоприятное воздействие на нервную систему – успокаивает и улучшает качество сна. Кроме того, фикус еще советуют ставить в спальне для того, чтобы наступила долгожданная беременность.

Поскольку фикус днем насыщает атмосферу кислородом, а ночью его поглощает, поставьте рядом с ним растение, функционирующее наоборот. Это поможет сбалансировать эту особенность.

Приметы, связанные с фикусом Бенджамин

Фикус считается лучшим защитным амулетом для семьи. Но с ним связаны как хорошие, так и плохие приметы.

Среди хороших примет:

Если поставить этот горшок на кухню, то он будет притягивать деньги. Но помните, что фикус не любит высоких температур.

Фикус в доме – к счастью.

Если у фикуса появились отростки, значит, скоро можно ожидать пополнения в семье.

Среди плохих примет:

Фикус выгоняет мужчину из дома. Это касается не только потенциальных женихов, но и тех, кто живет с растением под одной крышей.

Если растение внезапно почернело и увяло – это предупреждение о плохих известиях.

Если переставлять фикус с места на место, то в семье не будет постоянства.