Будь-які рослини потребують належного догляду, особливо, якщо мова йде про кімнатні вазони. Їх потрібно регулярно поливати, очищати від зайвого листя та бруду, а також пересаджувати.
Як правильно пересаджувати кімнатні рослини та коли це потрібно робити у 2023 році, читайте в нашому матеріалі.
Коли потрібно пересаджувати вазони
Насправді є кілька ознак, за якими ви зрозумієте, що квітка потребує пересаджування. Ось на що варто звернути увагу:
- Земля у горщику стала затхлою та має характерний болотний запах.
- Рослині стало тісно в горщику. Перевірити це просто: полийте вазон та витягніть його з горщика разом із землею. Якщо коренева система туго обплітає ґрунт, значить прийшов час підібрати горщик трохи більше.
- Квітка перестала рости. Якщо ви помітили, що період вегетації рослини скорочується і розвиток практично відсутній, квітку варто пересадити.
Найсприятливішим періодом для пересадки кімнатних рослин вважається з кінця березня до травня. В холодні періоди року, пересадка може зашкодити рослині, тому краще обирайте теплі місяці.
До речі, існує навіть ідеальний час для пересадки кімнатних рослин – друга половина дня (з 16:00 до 20:00). За ніч рослина прекрасно адаптується до нових умов та буде радувати вас своїм квітом.
Також в народі існує правило, що найкраще пересаджувати кімнатні квіти в жіночі дні тижня (це середа, п’ятниця, субота та неділя).
Сприятливі дні для пересадки кімнатних рослин у 2023 році
Досвідчені городники часто користуються спеціальним місячним календарем, аби зрозуміти, коли можна сіяти та садити овочеві культури. Схожий місячний календар є і для кімнатних рослин.
Січень
Сприятливі дні для пересаджування вазонів: 1, 2, 6, 24, 25, 29, 30.
Коли не варто чіпати рослини: 3-5, 11-14, 17, 20, 26-28, 30, 31.
Лютий
Можна пересаджувати кімнатні рослини: 1-9, 20-24, 29 числа
Не варто чіпати рослини у такі дні: 10, 13-19, 25, 26, 28.
Березень
Сприятливі дні:1, 3-5, 8, 14-15, 19, 27 число.
В які дні краще не працювати з корінням: 2, 6, 7, 9-12, 16,17, 20-26, 28-31.
Квітень
Сприятливі дні для пересаджування вазонів: 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15-19.
Не варто працювати з корінням 2, 4, 7, 10, 11, 14, 20-30 числа.
Травень
Сприятливі дні для пересаджування кімнатних рослин: 1-10, 13, 14, 16-19, 21-25 та 27-30.
Не варто працювати з корінням 12, 15, 20 травня.
Червень
Сприятливі дні для пересадки рослин – 11, 16, 17.
Зачіпати кімнатні рослини не варто 1, 4, 14, 15, 17-20, 25-29 червня.
Липень
Пересаджувати рослини можна 1-3, 6-8, 12, 18, 25, 29, 30 липня.
Не варто працювати з корінням 4, 5, 9, 10, 13-17, 19-23, 26-28, 31 числа.
Серпень
Сприятливі дні: 1, 4, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30, 31.
Не сприятливі дні для роботи з корінням: 2, 3, 5, 6, 10-15, 18, 19, 23, 24, 27-29 серпня.
Вересень
Сприятливі дні для пересаджування кімнатних рослин: 1, 5, 6, 10, 13-17, 22, 23, 25-28.
В які дні краще не працювати з корінням: 2-4, 8, 9, 11, 12, 18-20, 24, 29, 30.
Жовтень
Сприятливі дні: 1-3, 5, 7, 9, 11-15, 19, 24, 25, 28-31.
Не варто чіпати рослини у такі дні: 4, 8, 10, 16, 18, 21-23, 26, 27.
Листопад
Можна пересаджувати кімнатні вазони 1, 6, 7, 10-12, 15, 16, 20, 21, 25-28 листопада.
Не варто чіпати рослини: 2-4, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 22-24, 29, 30 числа.
Грудень
Сприятливі дні для пересаджування: 2, 3, 6-8, 11-13, 16, 21-25, 29, 30.
Не сприятливі дні: 1, 5, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 26-28.