Будь-які рослини потребують належного догляду, особливо, якщо мова йде про кімнатні вазони. Їх потрібно регулярно поливати, очищати від зайвого листя та бруду, а також пересаджувати.

Як правильно пересаджувати кімнатні рослини та коли це потрібно робити у 2023 році, читайте в нашому матеріалі.

Коли потрібно пересаджувати вазони

Насправді є кілька ознак, за якими ви зрозумієте, що квітка потребує пересаджування. Ось на що варто звернути увагу:

Земля у горщику стала затхлою та має характерний болотний запах.

Рослині стало тісно в горщику. Перевірити це просто: полийте вазон та витягніть його з горщика разом із землею. Якщо коренева система туго обплітає ґрунт, значить прийшов час підібрати горщик трохи більше.

Квітка перестала рости. Якщо ви помітили, що період вегетації рослини скорочується і розвиток практично відсутній, квітку варто пересадити.

Найсприятливішим періодом для пересадки кімнатних рослин вважається з кінця березня до травня. В холодні періоди року, пересадка може зашкодити рослині, тому краще обирайте теплі місяці.

До речі, існує навіть ідеальний час для пересадки кімнатних рослин – друга половина дня (з 16:00 до 20:00). За ніч рослина прекрасно адаптується до нових умов та буде радувати вас своїм квітом.

Також в народі існує правило, що найкраще пересаджувати кімнатні квіти в жіночі дні тижня (це середа, п’ятниця, субота та неділя).

Сприятливі дні для пересадки кімнатних рослин у 2023 році

Досвідчені городники часто користуються спеціальним місячним календарем, аби зрозуміти, коли можна сіяти та садити овочеві культури. Схожий місячний календар є і для кімнатних рослин.

Січень

Сприятливі дні для пересаджування вазонів: 1, 2, 6, 24, 25, 29, 30.

Коли не варто чіпати рослини: 3-5, 11-14, 17, 20, 26-28, 30, 31.

Лютий

Можна пересаджувати кімнатні рослини: 1-9, 20-24, 29 числа

Не варто чіпати рослини у такі дні: 10, 13-19, 25, 26, 28.

Березень

Сприятливі дні:1, 3-5, 8, 14-15, 19, 27 число.

В які дні краще не працювати з корінням: 2, 6, 7, 9-12, 16,17, 20-26, 28-31.

Квітень

Сприятливі дні для пересаджування вазонів: 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15-19.

Не варто працювати з корінням 2, 4, 7, 10, 11, 14, 20-30 числа.

Травень

Сприятливі дні для пересаджування кімнатних рослин: 1-10, 13, 14, 16-19, 21-25 та 27-30.

Не варто працювати з корінням 12, 15, 20 травня.

Червень

Сприятливі дні для пересадки рослин – 11, 16, 17.

Зачіпати кімнатні рослини не варто 1, 4, 14, 15, 17-20, 25-29 червня.

Липень

Пересаджувати рослини можна 1-3, 6-8, 12, 18, 25, 29, 30 липня.

Не варто працювати з корінням 4, 5, 9, 10, 13-17, 19-23, 26-28, 31 числа.

Серпень

Сприятливі дні: 1, 4, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30, 31.

Не сприятливі дні для роботи з корінням: 2, 3, 5, 6, 10-15, 18, 19, 23, 24, 27-29 серпня.

Вересень

Сприятливі дні для пересаджування кімнатних рослин: 1, 5, 6, 10, 13-17, 22, 23, 25-28.

В які дні краще не працювати з корінням: 2-4, 8, 9, 11, 12, 18-20, 24, 29, 30.

Жовтень

Сприятливі дні: 1-3, 5, 7, 9, 11-15, 19, 24, 25, 28-31.

Не варто чіпати рослини у такі дні: 4, 8, 10, 16, 18, 21-23, 26, 27.

Листопад

Можна пересаджувати кімнатні вазони 1, 6, 7, 10-12, 15, 16, 20, 21, 25-28 листопада.

Не варто чіпати рослини: 2-4, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 22-24, 29, 30 числа.

Грудень

Сприятливі дні для пересаджування: 2, 3, 6-8, 11-13, 16, 21-25, 29, 30.

Не сприятливі дні: 1, 5, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 26-28.