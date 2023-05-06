Рослини роблять оселю більш затишною, естетично привабливою та гостинною. Але коли ваші квіти не сяють красою та здоров’ям, це приносить лише розчарування та засмучує. Цього разу поговоримо про доволі цікаву рослину – Спатифіллум, яку в народі ще називають Жіночим щастям. Як врятувати Спатифіллум, про правила догляду та помилки – читайте в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Ми поставили всі найпоширеніші запитання про догляд за домашньою квіткою викладачу біології та блогерці Ліліані Лавринець, яка вирощує понад п’ятдесят рослин.

Як врятувати Спатифіллум: правила догляду та поливу

Але для початку давайте розберемось, чому Спатифіллум прозвали Жіночим щастям.

– Спатифіллум отримав ще одну прекрасну назву – Жіноче щастя – завдяки давній легенді про богиню Астарті, яка у день свого весілля кинула у натовп дівчат весільний букет із дивовижних білих квітів у формі серця, а його упіймала звичайна смертна селянка. Богиня наділила букет здатністю дарувати кохання і щастя тій, яка доторкнеться до рослини, – розповідає Лавринець.

Тому для Спатифіллуму важливо, щоб його власницею була саме жінка. Водночас ця рослина відкриває свої дивовижні властивості лише тоді, коли його власниця щиро вірить в існування кохання. Але щоб дивовижні властивості квітки працювали на повну, за нею потрібно правильно доглядати. Бо коли рослина відчуває увагу і турботу, то дарує своїй господині талан, благополуччя, сприяє досягненню поставлених цілей.

Отже, як правильно доглядати за Жіночим щастям? Рослинознавиця каже, що назвати Спатифіллум примхливою рослиною не можна, але потрібно знати певні секрети та правила, щоби ваша квітка пашіла здоров’ям та красою.

– Скажу по-секрету саме його (Спатифіллум, – Ред.) я врятувала одним із перших, – ділиться вона.

І, по-перше, експерт радить подбати про освітлення. Воно має бути помірним, а отже, не стояти у цілковитій темряві або на палючому сонці. Затемнене або напівзатемнене місце підійде якнайкраще.

Водночас Спатифіллум може цілий рік бути у приміщенні з температурою повітря не нижче 16 градусів.

– Розкажу секретик, цієї зими у мене дома було 22-24 градуси, і Спатифіллуму було дуже сухо. Що робити у цій ситуації? Частіше оприскувати, але в жодному разі не частіше поливати. Для Спатифіллума важливо уникати як висихання ґрунту, так і застою води, – радить Лавринець.

Тож скільки разів на тиждень поливати Спатифіллум? Експерт каже, що одного разу на тиждень буде цілком достатньо.

– Розкажу секрет, якщо дома є акваріум, це великий плюс для всіх рослин, не тільки для Жіночого щастя. Річ у тім, що у цій воді є багато поживних елементів і що брудніша вода, то краще. Тож я навіть не забезпечую рослини додатковим живленням добрив від слова зовсім. Ці всі функції виконує вода з акваріума. Достатньо буде поливати рослини цією рідиною раз на два тижні, – говорить експерт.

Добрива також треба використовувати, але найчастіше для таких рослин, як Орхідея, Цитрусові та різні екзоти.

– Спатифілуму за 10 років його життя у нас ми жодного разу не давали добриво. Роль добрива добре виконує вода з акваріуму. Якщо ж у вас вдома його немає, то підійде звичайне добриво з магазину, – додає Лавринець.

Серед основних помилок у догляді за Жіночим щастям:

частий полив або, навпаки, нестача води та надто сухий ґрунт;

ігнорування оприскування Спатифіллуму;

відсутність розпушування та підсипання ґрунту.

Крім того, експерт з рослин відповіла на найпоширеніші болі власників квітів та запитання.

– Чому жовтіють та сохнуть кінчики листя Спатифіллуму?

– Це відбувається через високу температуру в кімнаті та від потрапляння прямих сонячних променів на вазон.

– Чому Спатифіллум опускає листя?

– Це стається, тому що квітці мало води. Отже, Жіноче щастя потрібно терміново полити. Та не забувайте оприскувати Спатифіллум! Я особисто оприскую звичайною водою тричі на тиждень. Найкраще це робити ввечері.

– Чому не цвіте жіноче щастя?

Це може трапитися через надто низьку для нього температуру. Пам’ятайте, що вона не повинна бути нижчою за 16 градусів. Також причиною того, що Спатифіллум не цвіте, можуть бути часті протяги. Тож переставьте рослину в інше місце.

– Як врятувати Спатифіллум, якщо довго не було догляду?

Якщо вазон ще живий, то виконайте такі кроки:

Змініть ґрунт, та добре огляньте коріння. Якщо є гнилі або пересушені корінці, обов’язково їх обріжте та пересадіть в новий універсальний ґрунт. Поставте під холодний душ для оприскування та полийте рослину. Поставте у правильне місце.

Додатково. Під час обрізання коріння візьміть перекись водню для дезінфекції зрізів. Тобто коли відрізаєте гниле коріння або листок та задіваєте здорові ділянки рослини, то краще буде обробити їх цим розчином, щоби запобігти розмноженню бактерій у місці зрізу.

– Як правильно доглядати за Жіночим щастям?

– У моєму блозі є традиція. Кожного вівторка поливаємо рослини та тричі на тиждень оприскуємо. Такий графік Спатиффілуму цілком до вподоби. Раз на місяць зрізаю сухе листя, розпушую та за потреби досипаю ґрунт.