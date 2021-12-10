На початку літа, 1 червня, Верховна Рада заборонила використання пластикових пакетів на території України. Однак відтепер, починаючи з 10 грудня, за одноразові пакети в супермаркетах доведеться платити.

Раніше маленький пластиковий пакет у магазинах можна було взяти безкоштовно в необмеженій кількості, тепер люди задумаюся – чи це варто робити і як можна обійтися без нього.

Факти ICTV склали добірку того, чим можна замінити поліетиленові пакети не лише у супермаркетах, а й вдома – далі у матеріалі.

При поході в магазин поліетиленовий пакет найкраще замінити еко-сумкою (авоською). По-перше – це зручно та менше ризиків того, що вона порветься, по-друге — вона багаторазова та довго вам прослужить.

Фасувальні пакети в супермаркеті також можна замінити на еко-мішечки, проте потрібно не забувати постійно брати їх з собою.

Також наразі стають популярними крафт-пакети, зроблені з екологічно чистого матеріалу. Період їх розкладання – до одного року.

Прекрасною альтернативою поліетиленовим сміттєвим торбинкам можуть стати біо-пакети, які порівняно швидко розкладаються — три роки.

Чудовим рішенням буде організувати вдома роздільний збір сміття та встановити компостер або діспоузер для харчових відходів. Тоді ви зможете робити сміттєві пакети зі старої газети або будь-якого іншого непотрібного паперу.

Також можна сортувати відходи в різні відра та виносити сміття в бак разом з ними. А ще можна обійтися зовсім без пакетів. Після – просто обполоснути відро водою.

Тканинні мішечки або звичайні скляні банки відмінно підійдуть для зберігання сипучих продуктів, до всього іншого, вони набагато практичніші за пластикові.

Плату за одноразові пластикові пакети передбачає закон №1489-IX Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. Так, щонайменше українці платитимуть 2 грн.

Детальніше про те, скільки коштуватиме одноразовий поліетиленовий пакет – читайте на Фактах ICTV.