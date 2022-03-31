Ми зібрали для вас найкращі засоби, якими можна замінити пральний порошок.

Миючий засіб

Для прання речей можна використовувати звичайний засіб для миття посуду, але потрібно вивчити його склад. Деякі компоненти можуть спричинити алергію або вплинути на колір тканини. Підходить тільки для ручного прання.

Шампунь для волосся або рідке мило для рук

Такі засоби будуть більш щадними, ніж засоби для посуду. Тим більше, що для прання речей вам підійде звичайнісінький шампунь або мило, які не будуть містити в собі кондиціонер або інші добавки. Підходить тільки для ручного прання.

Гірчиця

Для того, щоб випрати речі гірчицею, її необхідно розвести у теплій воді. Крім того, гірчицю можна використовувати для машини автомат. Єдине зверніть увагу, що гірчиця не підходить для прання речей із бавовни. Для того, щоб випрати гірчицею в пральній машині, необхідно взяти 40-50 грам порошку гірчиці, засипати в барабан з білизною, програму прання необхідно виставити на температуру не більше 40 градусів.

Господарське мило

Таким милом можна випрати навіть дуже сильні забруднення. Для цього потрібно набрати в таз теплу воду, намочити річ, намилити забруднені місця? Потерти їх добре та виполоскати річ. Застосовувати мильну стружку для прання речей у машинках автомат не варто, тому що це негативно відбивається на стані пральної машини. Але ним можна прати, якщо приготувати пасту. Для цього потрібно взяти брусок господарського мила, 100 г кальцинованої соди, літр води. Мило натерти на тертку, потім розтопити у склянці гарячої води, залишок потрібно поставити на плиту та довести до кипіння. Після того як вода закипить, додайте кальциновану соду та мильний розчин, все добре перемішайте. Таку пасту можна класти в барабан, але краще використовувати лоток для порошку.

Рецепт приготування рідкого порошку в домашніх умовах

Для цього вам знадобиться: господарське мило (100 гр), сода (400 гр), бура (200 гр), вода (5 л) та ефірна олія (15 мл). Можна взяти меншу кількість інгредієнтів, але важливо при цьому дотримуватися пропорцій.

Влийте в каструлю п’яту частину води. Всипте терте мило. Варіть на малому вогні до розчинення мила. Закип’ятіть залишок води. Додайте все, крім олії. Розмішайте. Влийте олію. Розлийте по ємностях після того, як готова суміш охолоне.

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