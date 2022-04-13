чем заменить моющее средство для посуды

Некоторые домашние средства для мытья посуды могут оказаться более эффективными. Мы собрали список средств, которые можно использовать для мытья посуды.

Сода. Она безопасна для здоровья, придает посуде блеск и обеззараживает ее. Ее можно использовать для чистки столовых приборов, кастрюль, сковородок и другой посуды.

Но помните, что сода имеет небольшой абразив, который может оставлять царапины.

Лимонная кислота отлично подходит для удаления накипи в чайнике. Для этого нужно взять 2 столовые ложки кислоты, залить водой и оставить на ночь.

Затем нужно вылить раствор и хорошо промыть чайник. Такой способ подойдет как для обычных так и для электрических чайников.

Уксус поможет отмыть пригоревшую еду к кастрюле или сковородке. Кроме того, он удаляет жир.

Горчица также хорошо удаляет жир с посуды. Для этого насыпьте немного порошка на посуду или на губку, протрите ее и смойте водой.

Мыльный раствор хозяйственного мыла. Для этого мыло нужно потереть и разбавить теплой водой.

Эфирное масло отлично дезинфицирует посуду, убивает микробы и вирусы. Его можно добавлять в обычное моющее средство или в мыльный раствор. Лучше всего использовать эфирное масло чайного дерева, эвкалипта, апельсина или мяты.

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