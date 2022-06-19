Як закрити кабачки на зиму – найкращі рецепти

Овочі є інгредієнтом майже кожної страви. Навесні та влітку немає проблеми приготувати з них щось швидке та смачне. Проте як бути взимку?

Заготовки — найкращий спосіб насолодитися стравами з овочів і поповнити запас вітамінів в організмі. Тут ми зібрали для вас найкращі рецепти кабачків на зиму.

Лечо з кабачків

Інгредієнти:

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Кабачки — 1,5 кг

Болгарський перець — 1,5 кг

Помідори — 2 кг

Цукор — 100 г

Олія — 200 мл

Сіль — 1-2 ст. л.

Часник — 3 зубчика

Яблучний оцет — 100 мл

Приготування:

Нарізати помідори та перець, зблендерити. Вилити рідину у каструлю. Додати туди сіль і цукор. Перемішати й відправити на плиту.

Під час варіння може з‘явитися багато пінки, яку варто відразу зібрати. Тоді додати олію.

Нарізати кабачки напівкружечками і додати їх до основної маси в каструлю. Довести до кипіння. Тоді перемішати й варити ще приблизно 10 хвилин.

В кінці додати часник та яблучний оцет й варити ще 2-3 хвилини.

Залишити лечо трошки охолонути. Тоді розлити його по банках та закрити кришками. Зберігати у прохолодному місці.

Кабачки по-корейськи

Інгредієнти:

Кабачки — 1,5 кг

Морква — 250 г

Цибуля — 250 г

Оцет —120 мл

Олія — 100 мл

Цукор —140 г

Часник — 50-60 г

Сіль – 1 ст. л.

Коріандр — 5 г

Мускатний мелений горіх – 1.5 ч. л.

Червоний мелений перець — дрібка

Чорний мелений перець — дрібка

Приготування:

Почистити часник і спресувати його. Нарізати цибулю тоненькими напівкільцями.

Кабачки промити та просушити або промокнути паперовим рушником. Натерти на терці.

Почистити моркву і також натерти її на терці. Насіння коріандру перетерти або потовкти.

Змішати в мисці коріандр, мускатний горіх, червоний та чорний мелені перці, олію, оцет, сіль та цукор.

Перемішати, а тоді додати цибулю, часник, кабачки та моркву. І знову перемішати. Накрити миску рушником і залишити на три години.

Тоді розкласти готову масу в стерилізовані банки і закрити їх. Накрити полотенцем й залишити охолоджуватись. Зберігати у прохолодному місці.

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Салат із кабачків

Інгредієнти:

Кабачки —1 кг

Помідори — 1,5 кг

Перець болгарський — 4 шт.

Часник — 5-6 зубчиків

Цукор — 100 г

Сіль — 1 ст. л.

Оцет — 1 ст. л.

Олія — 1 ст. л.

Приготування:

Кабачки почистити від шкірки і нарізати кубиками середнього розміру. Так само нарізати і помідори.

Перець очистити від насіння і нарізати квадратиками.

Помідори висипати в каструлю і поставити на плиту. Додати туди ще цукор, сіль і все перемішати. Довести суміш до кипіння. Варити так ще 10 хвилин, помішуючи.

Додати до маси кабачки і перець. Тоді влити олію і перемішати. Знову довести до кипіння і варити приблизно 30 хвилин.

Додати товчений часник і перемішати. В кінці додати оцет і накрити кришкою. Варити ще 1-2 хвилини.

Розподілити готовий салат по стерилізованих банках, закрутити кришки, обернути банки рушником і залишити повністю охолонути.

Кабачки на зиму як гриби

Інгредієнти:

Кабачки — 1,5 кг

Часник — 3-4 зубчики

Гострий перець — 1 шт.

Кріп — 0,25 пучка

Петрушка — 0,25 пучка

Олія — 120 мл

Оцет — 120 мл

Цукор — 3 ст. л.

Сіль — 1 ст. л.

Чорний мелений перець — 1 ч. л.

Приготування:

Кабачки нарізати брусочками. Додати вичавлений часник, сіль, перець, цукор та олію. Усе перемішати.

Гострий перець нарізати кільцями. Разом зі всією зеленню висипати до основної маси.

Влити оцет, перемішати та залишити на три години маринуватися.

Розподілити мариновані кабачки по банках. Стерилізувати приблизно 7-8 хвилин.

Тоді закрутити банки кришками, накрити рушником до повного вистигання.

Кабачок на зиму без стерилізації

Інгредієнти:

Кабачки — 1 кг

Кріп — 40 гр.

Часник — 40 гр.

Цукор — 20 гр.

Сіль — 10 гр.

Оцет — 120 мл

Перець горошком — 10 шт.

Лавровий лист — 4 шт.

Приготування:

Кабачки нарізати кружечками. Часник почистити та поділити на декілька частин.

На дно стерилізованих банок викласти перець, кріп, часник та лавровий лист.

Викласти кабачки до верху банки і залити окропом. Накрити кришками і залишити на 15 хвилин.

Тоді злити воду з банок в каструлю і залити свіжим окропом. Залишити ще на 7 хвилин.

В каструлю з окропом насипати цукор, сіль, додати чорний перець, лавровий лист і поставити варити до кипіння. Тоді влити оцет.

Злити воду з банок, залити кабачки маринадом, який щойно закипів. Закрити банки кришками, обернути рушником і залишити на добу. Тоді заховати банки в підвал або погреб.

Обов’язково скористайтесь якимось з цих рецептів і смакуйте кабачки всю зиму.