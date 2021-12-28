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Куди здати ялинку після Нового року: список адрес у Києві та правила прийому

28 Грудня 2021, 17:32
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Куди здати ялинку після Нового року: список адрес у Києві та правила прийому
Джерело: Depositphotos

До Нового року залишилося кілька днів – у більшості українських будинків уже красується головний атрибут зимових свят – ялинка. І хоча в магазинах продаються штучні аналоги, багато хто бажає побалувати себе зрізаним хвойним деревом.

Після свят ялинку краще віднести до пункту прийому – там вона знадобиться більше, ніж на звалищі.

Куди здати ялинку після Нового року – читайте далі у матеріалі.

У Київзеленбуді заявляють, що у спеціалізованих точках дерево подрібнюють і використовуватимуть як добрива для посадки молодих дерев і кущів. Це допоможе уникнути зайвого випаровування вологи, а також зменшить кількість бур’янів.

Щоб здати ялинку, потрібно дотримуватися деяких правил — приймаються дерева без упакування. Також варто зняти новорічні іграшки та інші штучні прикраси – це необхідно для чистоти тріски. На відміну від подрібненого дерева пластикові шматки не допомагають дереву.

Здати ялинку можна буде за адресою вул. Визволителів, 6 – пункт прийому працюватиме з 1 січня 2022 року.

Графік роботи:

  • Пн-Чт – з 8.00 до 17.00
  • Пт – з 8.00 до 16.00
  • Сб, Нд – з 8.00 до 13.00

Про інші доступні точки поки не повідомляється, але на початку 2021 року здати ялинку можна було за наступними адресами:

  • вул. Бетховена, 8
  • вул. Новопольова, 95А
  • пров. Герцена, 6
  • вул. Дмитрівська, 16а
  • просп. Голосіївський 87 Г
  • Залізничне шосе 61
  • просп. Визволителів, 6
  • вул. Електротехнічна, 26
  • Броварський просп., 2а
  • вул. Радистів 1-в
  • вул. Тростянецька, 58А
  • вул. Микільське лісництво
  • Дарницьке лісництво
  • Броварське лісництво, квартал 72

Усі ці точки працювали в період з 1 січня до 1 лютого 2021 року.

Крім ялинки, перед новорічними святами можна прикрасити житло. Як швидко та стильно прикрасити квартиру до Нового року 2022 – читайте на Фактах ICTV.

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Джерело
Київзеленбуд
Теги
новорічна ялинка , Ялинка
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