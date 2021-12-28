До Нового года осталось несколько дней — в большинстве украинских домов уже красуется главный аттрибут зимних праздников — елка. И хотя в магазинах продаются искусственные аналоги, многие желают побаловать себя срезанными хвойным деревом.

После праздников елку лучше отнести в пункт приема — там она пригодится больше, чем на свалке.

Куда сдать елку после Нового года — читайте далее в материале.

В Киевзеленбуде заявляют, что в специализированных точках дерево измельчат и будут использовать в качестве удобрения для посадки молодых деревьев и кустов. Это поможет избежать лишнего испарения влаги, а также уменьшит количество сорняка.

Чтобы сдать елку в Киеве, нужно следовать некоторым правилам — принимаются деревья без упаковки. Также стоит снять новогодние игрушки и другие искусственные украшения — это необходимо для чистоты щепок. В отличие от измельченного дерева, пластиковые куски не помогают дереву.

Сдать елку можно будет по адресу просп. Освободителей, 6 — пункт приема будет работать с 1 января 2022 года.

График работы:

Пн-Чт — с 8.00 до 17.00

Пт — с 8.00 до 16.00

Сб, Вс — с 8.00 до 13.00

О других доступных точках пока не сообщается, но в начале 2021 года сдать елку можно было по следующим адресам:

ул. Бетховена, 8

ул. Новополевая, 95А

пер. Герцена, 6

ул. Дмитриевская, 16а

просп. Голосеевский 87 Г

Железнодорожное шоссе 61

просп. Освободителей, 6

ул. Электротехническая, 26

Броварской просп., 2а

ул. Радистов 1-в

ул. Тростянецкая, 58А

ул. Микільське лісництво

Дарницкое лесничество

Броварское лесничество, квартал 72

Все эти точки работали в период с 1 января по 1 февраля 2021 года.

Помимо елки, перед новогодними праздниками можно украсить и жилье. Как быстро и стильно украсить квартиру к Новому году 2022 — читайте на Фактах ICTV.