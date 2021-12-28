До Нового года осталось несколько дней — в большинстве украинских домов уже красуется главный аттрибут зимних праздников — елка. И хотя в магазинах продаются искусственные аналоги, многие желают побаловать себя срезанными хвойным деревом.
После праздников елку лучше отнести в пункт приема — там она пригодится больше, чем на свалке.
Куда сдать елку после Нового года — читайте далее в материале.
В Киевзеленбуде заявляют, что в специализированных точках дерево измельчат и будут использовать в качестве удобрения для посадки молодых деревьев и кустов. Это поможет избежать лишнего испарения влаги, а также уменьшит количество сорняка.
Чтобы сдать елку в Киеве, нужно следовать некоторым правилам — принимаются деревья без упаковки. Также стоит снять новогодние игрушки и другие искусственные украшения — это необходимо для чистоты щепок. В отличие от измельченного дерева, пластиковые куски не помогают дереву.
Сдать елку можно будет по адресу просп. Освободителей, 6 — пункт приема будет работать с 1 января 2022 года.
График работы:
- Пн-Чт — с 8.00 до 17.00
- Пт — с 8.00 до 16.00
- Сб, Вс — с 8.00 до 13.00
О других доступных точках пока не сообщается, но в начале 2021 года сдать елку можно было по следующим адресам:
- ул. Бетховена, 8
- ул. Новополевая, 95А
- пер. Герцена, 6
- ул. Дмитриевская, 16а
- просп. Голосеевский 87 Г
- Железнодорожное шоссе 61
- просп. Освободителей, 6
- ул. Электротехническая, 26
- Броварской просп., 2а
- ул. Радистов 1-в
- ул. Тростянецкая, 58А
- ул. Микільське лісництво
- Дарницкое лесничество
- Броварское лесничество, квартал 72
Все эти точки работали в период с 1 января по 1 февраля 2021 года.
Помимо елки, перед новогодними праздниками можно украсить и жилье. Как быстро и стильно украсить квартиру к Новому году 2022 — читайте на Фактах ICTV.