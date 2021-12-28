До Нового року 2022 лічені дні, тож для підготовки оселі часу обмаль. Як зробити це швидко, а головне стильно, погодились розповісти декоратори.

Не більше трьох базових кольорів іграшок на новорічній ялинці

Вероніка Ліщинська – інтер’єрний стиліст. Експертка добре знає, як встигнути усе за день.

Почати варто з ялинки. Цього року на піку популярності скандинавський мінімалізм. Ялинку можна обрати живу або штучну, але прикрасити її в міру.

Для початку, гірляндою у теплих жовтих тонах. Для того, щоб дерево виглядало об’ємним, всередину чіпляють великі однотонні кулі, натомість, на край хвої – фактурні легкі іграшки. Так гілки не будуть гнутися вниз.

– Ми живемо у дуже класний час, в який можна робити так, як хочеться, незважаючи на моду. Ми можемо використати будь-які кольори. Але також ми можемо прикрасити ялинку домашніми старими ретроречами, якимись годинниками з бабусиного горища, – зазначає Вероніка Ліщинська.

Щодо відтінку ялинкових прикрас, декоратори радять обирати кольори на свій смак. Але використовувати не більше трьох.

Зеленої хвої в оселі забагато не буває

Щоб додати затишку, декораторка рекомендує зробити святкові композиції власноруч, так вийде доступно за ціною. Приміром, гілки хвої зміксувати із зеленими рослинами чи червоними квітами. Як варіант, використати гортензію чи амариліс.

Далі розмістіть композиції у вази і додайте кілька іграшок. Таким простим декором можна прикрасити різні зони – кухню, вітальню, коридор і навіть ванну. Кілька маленьких гілочок хвої додадуть святкового настрою – варто не забувати, що більшість часу ми проводимо вдома.

– Можна навіть взяти невеличку склянку, поставити туди гілочку, зав’язати оксамитову стрічку на бантик, і все.

Якщо класичний вінок на дверях уже не вражає, розмістіть його на стіні у кімнаті, або ж покладіть на журнальний столик у вітальні. Композицію варто прикрасити мінімалістичною гірляндою на батарейках. Вони не потребують живлення. А всередину можна додати кілька свічок різної висоти.

Інстаграмний тренд року – ялинка у крафтовому пакеті

Якщо у 2020 році флористи в’язали з гілок ялинки, то цього року – створюють композиції, які цілком можуть замінити новорічне дерево вдома.

Надихнувшись ідеєю, флорист квіткової майстерні Ярослава Кожевникова розкаже, як зробити її самотужки.

Все, що потрібно – гілля ялинки, сосни, ялівця. Для початку, в крафтовий пакет потрібно зручно встановити флористичну губку. Її можна замовити на інтернет-сайтах або у магазині квітів. Закріпляємо у ній невеликі пухнасті гілочки.

– Ця губка дає поживу для гілочок, таким чином, ми можемо продовжити їхнє життя. Якщо у дуже жаркому приміщенні ми будемо поливати її щодня, композиція протримається місяць і більше, – запевняє флорист Ярослава Кожевникова.

Доповніть композицію ялинковими прикрасами. Якщо не купувати, а використати кульки з попередніх років, то можна потурбуватись про екологію, що завжди у тренді. Альтернатива пластмасовим кулькам – скляні. А ще додайте у гілля шишок, кориці та сушеного лайму.

– Нагромадження прикрас – оце зараз не в тренді, зараз у тренді натуральність, цікаві форми, мікс. Цю композицію можете поставити на столику біля ліжка і просинатися кожен день під запах хвої. Або поставити на стіл у себе на кухні, або на підвіконні, або десь на столику біля телевізора – немає такого місця, де б вона не вписалася, – розповідає флорист.

Як щодо яскравого новорічного столу

Кілька слушних порад Костянтина Кондакова – креативного директора флористичної компанії.

Крок перший

Для початку декоратори радять визначитись зі скатертиною. Якщо стіл круглої форми – ефектно застеліть його довгою тканиною в підлогу.

Для любителів експериментів радять обрати яскраві тони – помаранчевий чи червоний, але з моди ніколи не вийдуть спокійні відтінки – білий, беж або коричневий. Все залежить від інтер’єру та форми стола.

Крок другий

Варто зробити головну композицію, яка виділятиметься серед тарілок із їжею. У класичному варіанті можна обрати високу тацю на ніжці, прикрасити її свічками, зеленою хвоєю, червоними ягідками калини або маленькими декоративними яблучками.

Для любителів сучасного – підійде ваза, яку можна наповнити яскравими гірляндами, нехай вони легко спадають на стіл. Для тих, хто цінує мінімалізм, декоратори радять використати звичайне гілля. Якщо є можливість, повісьте його над столом чи додайте декілька фактурних гілочок у вазу.

Крок третій

Визначіться з посудом. Тут усе індивідуально. Білий базовий колір підійде до всього, але варто також дістати родинний сервіз. Пасуватиме до новорічного столу срібний набір або мельхіор.

Склянки можна міксувати різних стилів – до класичних, із прозорого скла, поставте поруч кольорові фактурні бокали.

Крок четвертий

Ну і, звісно ж, свічки. На вибір – тонкі у підсвічнику на довгій ніжці або масивні яскраві. Та є й альтернатива – електронні. Вони безпечні, живляться від батарейок, лише зблизька можна здогадатись, що полум’я не справжнє. Коштують такі від 80 грн.

Зрештою, саме від деталей залежить настрій святкового столу. Декоратори радять не витрачатись на дорогі речі: застосовуйте те, що припадає пилом на полицях у шафах.