Місячний посівний календар на червень 2022 підкаже сприятливі дні для роботи в саду та на городі. Коли та що садити і сіяти – в матеріалі.

Перший місяць літа – останній для посіву багатьох культур. Однак якщо ви не встигли щось посадити у травні, то саме час вийти на город зараз.

Коли можна і не можна працювати в саду та на городі в червні 2022

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Сприятливі дні: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 30.

Нейтральні дні: 3, 4, 5, 6, 7, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27.

Несприятливі дні: 14, 29.

Коли краще садити овочі в червні 2022

зелень: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25

капуста: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25

огірки: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25

перець і баклажани: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25

помідори: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25

цибуля: 1, 2, 3, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25

часник: 11, 12, 13, 15, 16, 24, 25

картопля: 4, 5, 6, 7 8, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31

морква, буряк: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11

гарбуз: 4, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28

Коли краще садити саджанці в червні 2022