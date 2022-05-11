У червні 2022 року очікується кілька магнітних бур. І хоч вони будуть не інтенсивними, експерти радять ставитися до свого здоров’я з особливою відповідальністю.

Щоб підготувати організм до можливого погіршення самопочуття, важливо ознайомитися з графіком магнітних бур на червень 2022.

Дати магнітних бур у червні 2022 року

На відміну від травня, який був насичений магнітними бурями різної інтенсивності, перший місяць літа буде спокійним. Активність Сонця знизиться, тому сильних коливань магнітного поля не очікується.

Магнітні бурі передбачаються на початку місяця – 8-9 червня. За попередніми оцінками експертів, вони будуть середньої інтенсивності.

В інші дні впродовж місяця дане явище не досягне пікової точки та не порушить магнітного поля планети. Таким чином, метеозалежні люди у червні почуватимуться цілком нормально, оскільки у них не виникатиме болісних симптомів.

Як мінімізувати вплив магнітної бурі на здоров’я:

Попри те, що червень не вирізняється високою активністю Сонця, потрібно подбати про своє самопочуття та здоров’я.

У періоди магнітних бур важливо прислухатися до свого організму, правильно чергувати режими сну та відпочинку. Краще утриматися від шкідливих звичок, уникати нервового перенапруження та стресових ситуацій.

Також фахівці радять більше гуляти на свіжову повітрі і дотримуватися помірної фізичної активності.