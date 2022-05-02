Травень – один із найбільш насичених місяців для роботи на городі та в саду. Аби мати хороший врожай, варто знати сприятливі дні, коли краще займатися посівом чи зовсім не лізти в землю.

Посівний календар на травень 2022 підкаже, коли варто посіяти та посадити овочі, квіти, а також дерева та кущі.

Сприятливими днями для робіт на городі та в саду є початок місяця – 1, 2, 5, 6, 7 травня.

Також на землі можна працювати 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29 травня.

Нейтральними днями для роботи на городі вважають 3, 4, 10, 11, 17, 18, 31 травня.

А от 8, 9, 16, 21, 22, 25, 26 і 30 травня працювати на землі категорично не рекомендують.

Коли садити овочі у травні 2022

картопля, топінамбур – 12-15, 19, 20;

буряк, морква, пастернак – 1, 2, 12-14, 19, 20, 23, 24, 27, 28;

редька, ріпа – 1, 2, 12-14, 27, 28;

редис – 1, 2, 5-7, 12-14, 19, 20, 23, 24, 27;

цибуля городня – 1, 2, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28;

часник – 1, 2, 15, 27, 28;

томати– 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;

солодкий, гострий перець – 1, 2, 15, 27, 28;

баклажани – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;

огірки – 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28;

броколі, цвітна капуста – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;

рання капуста – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;

середня та пізня капуста – 1, 2, 5-7, 12, 15;

кабачки, патисони, гарбуз – 1, 2, 5-7, 27, 28;

баштанні – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;

стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 12-14;

кукурудза – 1, 2, 5-7, 12-15;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 1, 2, 5-7, 12-15, 17-20, 27, 28;

соняшник – 8, 9, 12-14.

Коли садити зелень у травні 2022

листовий салат – 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28;

рукола – 1-7, 10-14, 25-28;

щавель – 1, 2, 23-28;

кріп – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;

петрушка, кінза та селера на листя – 1, 2, 5, 12-15, 27, 28;

базилік, материнка, розмарин – 5-7, 14, 15, 18, 19, 27, 28.

Коли садити ягідно-плодові у травні 2022