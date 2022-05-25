Лунный посевной календарь на июнь 2022 подскажет благоприятные дни для работы в саду и на огороде. Когда и что сажать и сеять – в материале.

Первый месяц лета — последний для посева многих культур. Однако если вы не успели что-то посадить в мае, то самое время выйти на огород сейчас.

Когда можно и нельзя работать в саду и на огороде в июне 2022

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Благоприятные дни: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 30.

Нейтральные дни: 3, 4, 5, 6, 7, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27.

Неблагоприятные дни: 14, 29.

Когда лучше сажать овощи в июне 2022

зелень: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25

капуста: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25

огурцы: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25

перец и баклажаны: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25

помидоры: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25

лук: 1, 2, 3, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25

чеснок: 11, 12, 13, 15, 16, 24, 25

картофель: 4, 5, 6, 7 8, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31

морковь, свекла: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11

тыква: 4, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28

Когда лучше сажать саженцы в июне 2022