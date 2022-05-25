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Когда сажать картошку и огурцы: посевной календарь на июнь 2022

25 мая 2022, 15:17
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Посівний календар на червень 2022
Источник: Pixabay

Лунный посевной календарь на июнь 2022 подскажет благоприятные дни для работы в саду и на огороде. Когда и что сажать и сеять – в материале.

Первый месяц лета — последний для посева многих культур. Однако если вы не успели что-то посадить в мае, то самое время выйти на огород сейчас.

Когда можно и нельзя работать в саду и на огороде в июне 2022

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Благоприятные дни: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 30.

Нейтральные дни: 3, 4, 5, 6, 7, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27.

Неблагоприятные дни: 14, 29.

Когда лучше сажать овощи в июне 2022

  • зелень: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
  • капуста: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25
  • огурцы: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25
  • перец и баклажаны: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
  • помидоры: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
  • лук: 1, 2, 3, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25
  • чеснок: 11, 12, 13, 15, 16, 24, 25
  • картофель: 4, 5, 6, 7 8, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31
  • морковь, свекла: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11
  • тыква: 4, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28
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Когда лучше сажать саженцы в июне 2022

  • виноград: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
  • смородина: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25
  • клубника/земляника: 1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25
  • малина/ежевика: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25
  • крыжовник: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25
  • плодовые деревья: 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25
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