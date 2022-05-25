Лунный посевной календарь на июнь 2022 подскажет благоприятные дни для работы в саду и на огороде. Когда и что сажать и сеять – в материале.
Первый месяц лета — последний для посева многих культур. Однако если вы не успели что-то посадить в мае, то самое время выйти на огород сейчас.
Когда можно и нельзя работать в саду и на огороде в июне 2022
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Благоприятные дни: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 30.
Нейтральные дни: 3, 4, 5, 6, 7, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27.
Неблагоприятные дни: 14, 29.
Когда лучше сажать овощи в июне 2022
- зелень: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
- капуста: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25
- огурцы: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25
- перец и баклажаны: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
- помидоры: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
- лук: 1, 2, 3, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25
- чеснок: 11, 12, 13, 15, 16, 24, 25
- картофель: 4, 5, 6, 7 8, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31
- морковь, свекла: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11
- тыква: 4, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28
Когда лучше сажать саженцы в июне 2022
- виноград: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
- смородина: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25
- клубника/земляника: 1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25
- малина/ежевика: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25
- крыжовник: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25
- плодовые деревья: 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25
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