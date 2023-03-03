Малина – смачна та дуже корисна літня ягода. Зазвичай, вона починає родити у червні-липні та радує господарів врожаєм кілька тижнів.

Ця ягода не має особливих вимог до вирощування, тому городини полюбляють садити малину на своїх земельних ділянках.

Коли садити малину у 2023 році та як робити це правильно, дізнавалися Факти ICTV.

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Посадка малини весною 2023 року

Загалом, конкретних дат та термінів посадки малини немає. Садити ягоду навесні починають в період, коли земля вже розмерзлася та досить погрілася на глибину посадкової ями або траншеї.

Зазвичай цей час припадає на початок-середину квітня. Але все залежить від суворості зими та погоди в березні.

Зверніть увагу, що до початку травня бажано вже висадити рослину, аби саджанці малини встигли вкоренитися до моменту розпускання бруньок.

Якщо травень прогнозовано буде спекотним з малою кількістю опадів, радимо почекати з посадкою малини до осені, оскільки молоді саджанці потребують постійного поливу, а без достатньої кількості вологи просто засохнуть.

За місячним календарем сприятливими днями для висадки малини є:

Березень: 1-3, 12, 13, 27-31.

Квітень: 8, 9, 23-27.

Травень: 6, 7, 20-24.

Як правильно садити малину – інструкція

Коли земля прогріється до 8-10° та матиме достатньо вологи, можна починати садити малину. Аби кущі малини давали багато соковитих плодів, виконайте наступні кроки:

Оберіть правильне місце для посадки – малина потребує багато сонячного світла, лише так маленькі саджанці почнуть рости та родити. Малини має отримувати принаймні 6 год сонячного світла на день. Підготуйте ґрунт – він повинен бути добре дренований, родючий та забезпечувати достатню кількість вологи для малини. Перед посадкою можна додати у ґрунт компост, перегній чи інше добриво. Зробіть ямки у землі. За розміром вони мають відповідати кореневій системі малини. Їх діаметр має бути близько 30-40 см. Не забувайте, що ямки мають розміщуватися на достатній відстані одна від одної, аби малина мала достатньо місця для росту. Помістіть саджанці малину в ямки та засипте коріння ґрунтом. Полийте рослини водою.

Памʼятайте, протягом наступних кількох тижнів потрібно регулярно поливати малину!