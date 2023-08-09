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Кішка після стерилізації просить кота – чому так відбувається

9 Серпня 2023, 11:19
Євгенія Шапоренко журналіст, випусковий редактор YouTube-каналу Факти ICTV
Почему кошка после стерилизации ведет себя как во время течки
Джерело: Unsplash

Після стерилізації кішки господарі іноді зазначають, що поведінка тварини не змінюється й вона знову просить кота. Причин того, що кішка поводиться, як під час тічки, попри стерилізацію, може бути кілька.

У цьому питанні Факти Life розбиралися з лікарем ветеринарної медицини Іллею Проньком.

Почему кошка после стерилизации ведет себя как во время течки

Потрібно трохи зачекати

Можливо, на тварину діють гормони, які вироблені в організмі ще до операції. Цей період триватиме не довше місяця.

– Після кастрації основні статеві гормони вщухають згодом, тому потім статева активність знижуватиметься. Питання досить індивідуальне і залежить від багатьох факторів, починаючи від віку, в якому зробили кастрацію, й закінчуючи характером самої тваринки, – зазначає ветеринар.

Зробили не ту операцію

Є кілька видів операцій, що дозволяють позбавити кішку можливості завагітніти.

  • оваріогістероектомія – видалення і матки, і яєчників;
  • оваріектомія – видалення яєчників;
  • гістероектомія – видалення тільки матки.

Так ось, під час гістероектомії яєчники залишаються в організмі кішки та продовжують виробляти гормони. Завагітніти кішка після такої операції не зможе, але її бажання отримати котика нікуди не випарується.

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Вид операції та наслідки після неї потрібно детально обговорювати з вашим ветеринаром.

Неповне видалення яєчників

Можлива лікарська помилка, коли лікар просто не повністю видалив яєчник і той продовжує продукувати гормони.

Це можна перевірити досить легко. Для цього кішці потрібно буде провести УЗД і здати аналіз на гонадотропін. Якщо таку проблему таки виявлять, то, на жаль, вирішить її лише повторне хірургічне втручання.

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