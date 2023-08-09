Після стерилізації кішки господарі іноді зазначають, що поведінка тварини не змінюється й вона знову просить кота. Причин того, що кішка поводиться, як під час тічки, попри стерилізацію, може бути кілька.

У цьому питанні Факти Life розбиралися з лікарем ветеринарної медицини Іллею Проньком.

Потрібно трохи зачекати

Можливо, на тварину діють гормони, які вироблені в організмі ще до операції. Цей період триватиме не довше місяця.

– Після кастрації основні статеві гормони вщухають згодом, тому потім статева активність знижуватиметься. Питання досить індивідуальне і залежить від багатьох факторів, починаючи від віку, в якому зробили кастрацію, й закінчуючи характером самої тваринки, – зазначає ветеринар.

Зробили не ту операцію

Є кілька видів операцій, що дозволяють позбавити кішку можливості завагітніти.

оваріогістероектомія – видалення і матки, і яєчників;

оваріектомія – видалення яєчників;

гістероектомія – видалення тільки матки.

Так ось, під час гістероектомії яєчники залишаються в організмі кішки та продовжують виробляти гормони. Завагітніти кішка після такої операції не зможе, але її бажання отримати котика нікуди не випарується.

Вид операції та наслідки після неї потрібно детально обговорювати з вашим ветеринаром.

Неповне видалення яєчників

Можлива лікарська помилка, коли лікар просто не повністю видалив яєчник – і той продовжує продукувати гормони.

Це можна перевірити досить легко. Для цього кішці потрібно буде провести УЗД і здати аналіз на гонадотропін. Якщо таку проблему таки виявлять, то, на жаль, вирішить її лише повторне хірургічне втручання.